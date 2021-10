L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ont décidé de renforcer leur partenariat à l’appui d’une reprise sûre des voyages et du tourisme, mais aussi pour accélérer la progression des deux secteurs sur la voie d’une résilience accrue et d’une plus grande durabilité.

Le nouvel accord, confirmé une semaine avant le coup d’envoi de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), souligne l’appel de l’OMT à renforcer la collaboration pour que se matérialise le potentiel du tourisme de tirer la reprise et d’être un moteur d’une croissance durable et inclusive. Dans l’immédiat, l’OMT et l’OACI uniront leurs efforts pour aider l’aviation et le tourisme à se rétablir des impacts de la pandémie de COVID-19.

Coordination à tous les niveaux

Parallèlement, l’accord traduit un engagement partagé de renforcer la coordination à tous les niveaux, aussi bien dans les domaines de la recherche sur les politiques et de la gestion que du passage des frontières et de la facilitation de voyages sûrs et fluides, l’une des priorités de longue date de l’OMT.

Le mémorandum d’accord souligne également l’importance de s’assurer de disposer des mécanismes de financement voulus pour accélérer l’évolution vers des voyages et un tourisme plus verts, avec un engagement d’entreprendre des actions communes de plaidoyer et de mobilisation de fonds.

Le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Le tourisme et les voyages en avion sont des piliers essentiels de la croissance et ouvrent des perspectives, tout particulièrement pour les populations des pays en développement. À mesure que l’aviation et le tourisme reprennent, ces deux secteurs doivent collaborer pour soutenir les moyens d’existence aujourd’hui et construire, pour demain, un avenir plus résilient et plus durable. C’est précisément ce que permettra le partenariat entre l’OMT et l’OACI ».

Pour sa part, le président du Conseil de l’OACI, Salvatore Sciacchitano, a souligné que « cet accord est un pas important pour aider nos organisations à engager des initiatives conjointes dans le domaine des données et de la recherche et à agir en faveur de la modernisation et du financement de l’infrastructure de l’aviation, ainsi que de l’allègement des contraintes économiques réglementaires dans le but d’accroître la connectivité aérienne et la fluidité des voyages ».

Un prolongement des partenariats passés

L’OACI a fait partie du Comité de crise pour le tourisme mondial institué par l’OMT au début de la pandémie actuelle pour rassembler les diverses composantes du secteur du tourisme autour d’un plan commun d’intervention et pour la reprise.

L’OMT a, parallèlement, contribué pour sa part à l’Équipe spéciale du Conseil de l’OACI sur la relance de l’aviation face à la COVID-19 (CART), qui s’occupe de définir les priorités stratégiques et les politiques à mener et de faire des recommandations à l’usage des pays et des acteurs du secteur de l’aviation.

En outre, l’OACI a participé, en qualité d’observateur, au Comité de l’OMT chargé de l’élaboration d’un Code international de protection des touristes et contribué activement à la rédaction du Code aux côtés de 98 États membres, de 5 non-membres de l’OMT et de divers observateurs représentant une grande diversité d’organisations internationales et d’entités privées.