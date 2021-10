La coopération tuniso-libyenne et les moyens de la développer et la Conférence de soutien à la stabilité de la Libye ont été au centre de la rencontre qui a réuni, jeudi, au Palais de Tripoli, le président du Conseil présidentiel libyen Mohamed al-Manfi avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi.

A cette occasion, al-Manfi s’est félicité des relations ” excellentes ” de fraternité entre les deux pays, qualifiant d'” historique ” la visite effectuée, en mars dernier, par le président Kais Saied en Libye.

” La visite du président Kais Saied avait apporté un soutien sans précédent au peuple et à l’Etat libyens “, a-t-il dit, cité dans un communiqué du ministère tunisien des Affaires étrangères.

Le président libyen a salué le rôle de la Tunisie dans le renforcement de la sécurité et de la stabilité de son pays et la protection de ses intérêts, louant l’effort important de la Tunisie au niveau international et régional, notamment au sein du Conseil de sécurité de l’ONU.

” Les positions de la Tunisie en faveur de la Libye sont sincères “, a-t-il affirmé.

Libyens et Tunisiens ont convenu de poursuivre la coordination et la concertation au sujet du règlement politique en Libye et de renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines.

Par ailleurs, le président du Conseil présidentiel libyen a remis à Othman Jerandi un message écrit adressé au président Kais Saied.

Pour sa part, Jerandi a souligné le souci de la Tunisie de s’engager activement dans les efforts régionaux et internationaux pour favoriser un règlement pacifique en Libye, de manière à préserver la stabilité en Libye.

Il a jugé ” indispensable ” de poursuivre la coordination entre les deux pays notamment en ce qui concerne la situation politique en Libye, et les relations bilatérales.