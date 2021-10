Le management du groupe Ennakl Automobiles a organisé, jeudi 21 octobre 2021, une rencontre avec les médias pour leur présenter le nouveau showroom SEAT.

Désormais SEAT possède son propre showroom où sont exposés les différents modèles de la marque. Et si le management d’Ennakl Automobiles a décidé ainsi, c’est pour donner plus de place aux nouveaux modèles qui arrivent… et ils sont nombreux tant la demande est forte.

Mais le plus important comme nous l’a expliqué le DGA d’Ennakl, Ahmed Maher Jaïet, c’est que le client SEAT n’a plus besoin d’aller d’un bureau à un autre, de monter les escaliers pour pouvoir finaliser son achat pour trouver tel ou renseignement. En effet, tous les services (renseignements/informations, vente, reprise et facturation, etc.) existent dans le showroom qui devient comme une sorte de “Guichet unique“.

Encore une fois, Ennakl Automobiles montre, à travers ce nouveau showroom entièrement dédié à la marque SEAT, qu’il sait se mettre au service de ses clients.