La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a eu, dans la soirée de mercredi 20 octobre 2021, un entretien téléphonique avec le chef du Gouvernement d’Union nationale en Libye, Abdelhamid Dbeibah, au cours duquel elle lui a affirmé la disposition de la Tunisie de mobiliser toute forme de soutien aux autorités libyennes.

L’objectif est, selon elle, de permettre à la Libye de réaliser les objectifs qu’elle s’était fixée, en particulier l’organisation d’élections au cours du mois de décembre prochain.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, Bouden s’est félicitée du haut niveau des relations unissant les deux pays, formant l’espoir de voir les relations bilatérales se hisser au niveau d’un partenariat stratégique pour le bien et au service des deux peuples et en concrétisation des liens de fraternité et la conviction commune en l’unité de leur destin.

Pour sa part, Abdelhamid Dbeibah a félicité le nouveau gouvernement, lui souhaitant plein succès dans son action et mettant l’accent sur l’excellence des relations entre la Libye et la Tunisie.