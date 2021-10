Le ministère de la Femme, de la Famille et des Personnes âgées annonce le démarrage de l'”évaluation de la stratégie nationale d’autonomisation économique et sociale des femmes et des filles en milieu rural pour la période 2017-2021″, pour laquelle 12 millions de dinars ont été alloués. C’est ce qu’a indiqué la sous-directrice de l’autonomisation économique et sociale au ministère, Amal Ben Ali.

Le processus d’évaluation de cette stratégie, a-t-elle expliqué, vise à identifier les problèmes qui ont entravé le travail des différentes structures gouvernementales et organisations de la société civile partenaires pour mettre en œuvre un nombre maximum de projets dans le cadre de cette stratégie et de nouvelles orientations pour l’exécution de la stratégie durant la prochaine étape 2022 et 2025.

Concernant les obstacles ayant entravé la mise en œuvre de la stratégie, la responsable indique que “l’épidémie du coronavirus et le confinement général, en particulier au cours de l’année 2020 ont freiné la réalisation des projets, outre les changements climatiques qui ont bloqué l’accès des femmes habitant dans les zones rurales aux moyens de production”.

“Les difficultés financières à fournir les fonds nécessaires, la persistance des conditions de transport dangereuses pour les femmes travaillant dans les zones rurales et la difficulté pour elles d’obtenir une couverture sociale malgré certains efforts du gouvernement, sont les plus grandes difficultés ayant empêché la mise en œuvre de la stratégie nationale d’autonomisation économique et sociale des femmes et des filles en milieu rural au niveau requis”, a-t-elle relevé.

300 femmes ont bénéficié d’un moyen de subsistance stable

Ben Ali a expliqué qu’il était nécessaire de procéder à cette évaluation pour examiner, réfléchir et se concerter sur ce qui a été accompli ou inachevé pour pouvoir surmonter les difficulté et tracer de nouvelles orientations pour la prochaine période de 2022 à 2025 dans le cadre d’une démarche participative avec les différentes structures intervenantes.

La stratégie nationale d’autonomisation économique et sociale des femmes et des filles en milieu rural pour la période 2017-2021 a permis à environ 300 femmes de bénéficier d’un moyen de subsistance stable, notamment pour les mères d’élèves à risque d’abandon scolaire, dans le cadre d’une approche préventive afin de réduire l’abandon scolaire, en particulier chez les filles, selon Amal Ben Ali.

Elle a assuré que le nombre définitif de bénéficiaires du programme d’autonomisation économique et sociale sera dévoilé une fois la phase d’évaluation de cette stratégie terminée et toutes les données collectées d’ici la fin de l’année en cours, notant que le nombre des femmes ayant bénéficié de projets collectifs dans le cadre des groupements féminins de développement n’est toujours pas comptabilisée.

Selon la responsable, le ministère de la Femme a récemment lancé une nouvelle expérience, en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, pour la mise en place de groupement de développement des femmes basés sur les principes de l’économie sociale et solidaire, conformément à ce qui a été énoncé dans la loi n° 30 de 2020 relative à l’action sociale et l’économie solidaire, ainsi que l’appui du ministère au droit des aide-ménagères à travers l’élaboration d’un plan de travail et la sensibilisation aux dispositions les plus importantes de la loi n°37 de 2021 relative à la réglementation du travail domestique.

A la recherche de 2 millions de dinars annuellement

S’agissant des crédits que le Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées cherche à obtenir dans le cadre du budget de l’Etat pour l’année 2022 pour financer la stratégie nationale d’autonomisation économique et sociale des femmes et des filles en milieu rural au cours de la période à venir, Amal Ben Ali a confirmé que le ministère de la Femme cherche à obtenir de crédits d’une valeur de 2 millions de dinars annuellement pour mettre en œuvre la prochaine phase de la stratégie de 2022 à 2025.

Soutien technique de l’OIT…

D’autre part, la coordinatrice du projet d’accompagnement des femmes rurales dans l’entrepreneuriat au sein de l’Organisation internationale du travail, Amira Ben Othman, a déclaré à la TAP que l’OIT apportera un appui technique au ministère de la Femme et à ses partenaires dans le processus d’évaluation de la stratégie nationale pour l’autonomisation économique et sociale des femmes et des filles dans les zones rurales pour la période entre 2017 et 2021.

Elle a déclaré que l’OIT, s’emploie en coordination avec le ministère de la Femme et diverses structures gouvernementales concernées, telles que le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, l’Union générale tunisienne du travail et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, à identifier les résultats les plus marquants de cette stratégie et les difficultés qui ont empêché la mise en œuvre de certains de ses aspects.