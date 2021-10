Le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Gueddiche, s’est entretenu, dans la matinée de mercredi 20 octobre 2021, avec le président de la Fédération tunisienne du sport pour tous, Jalel Tekaya, qui était accompagné du président de l’association “Cross Cultures”, Anders Levitski.

L’entrevue a porté sur les moyens de promouvoir le partenariat et la coopération entre le ministère et la Fédération du sport pour tous en vue de diffuser la culture de l’entrepreneuriat et de l’initiative privée chez les jeunes diplômés des Instituts supérieurs du sport et de l’éducation physique et de l’animation de la jeunesse et culturelle.

Les parties concernées ont, en outre, examiné les moyens de trouver de nouvelles perspectives d’emploi dans les domaines de la jeunesse et du sport et de promotion des activités sportives dans les régions.