L’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes (INLTP) a publié, en coopération avec le Conseil de l’Europe, un guide pour l’accompagnement et la réinsertion des victimes de la traite des personnes en Tunisie, destiné aux parties concernées.

Lancé lors d’un séminaire en ligne organisé par l’Instance, ce guide vise à établir un parcours multidimensionnel clair et unifié d’interventions sociales dans le domaine de la réinsertion des victimes, révèle la conseillère et chargée du dossier des victimes à l’instance, Amina Boukamcha.

Selon Boukamcha, ce guide, qui s’adresse aux différents professionnels impliqués dans le domaine de la prise en charge des victimes de la traite des personnes est un outil de travail qui comprend toutes les informations et données nécessaires pour garantir les droits des victimes de toutes sortes avec leurs confidentialité, tout en assurant l’efficacité de l’intervention.

Le guide contribue à fournir les données nécessaires pour instaurer des liens entre les structures gouvernementales intervenantes, d’une part, et la société civile, les organisations internationales et les pays d’accueil ou d’origine, d’autre part, fondées sur la coordination, l’intégration et le partenariat, et vise à développer un programme d’accompagnement et de réinsertion pour chaque victime de la traite des personnes, a-t-elle ajouté.

Le guide comprend une conception du programme de réintégration pour les victimes de la traite des personnes comportant une réintégration durable et multidimensionnelle qui tient compte du respect de la vie privée des victimes, qu’il s’agisse d’enfants, d’étrangers ou de personnes ayant des besoins spécifiques et favorise un environnement qui protège la victime et ses proches de tout préjudice qui pourrait l’affecter.

Boukamcha a ajouté que ce guide met en lumière les droits des victimes de la traite des personnes en Tunisie, les services dont elles peuvent bénéficier et toutes les parties concernées par l’accompagnement lié à leur intégration et réinsertion.

Pour sa part, la présidente de l’Instance, Raoudha Laabidi, a souligné qu’il n’est pas possible d’entamer le processus d’intégration des victimes de la traite des êtres humains sans prévoir un minimum de mesures de protection urgentes et sûres, comme le stipule ce guide, dont le plus important est la prise en charge des conditions de vie, les premiers secours et des services médicaux sûrs, ainsi que l’hébergement.

Elle a souligné que ce guide est le résultat de longues consultations et concertations auxquelles ont participé de nombreux experts tunisiens et internationaux impliqués dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains.

De son côté, le chef de l’Unité de promotion des projets de coopération dans le sud de la Méditerranée du Conseil de l’Europe, Mahdi Rmili, a souligné l’importance du guide ” accompagnement et réinsertion des victimes de la traite des personnes “, sa richesse, son exhaustivité et cohérence avec les différentes lois tunisiennes traitant de la lutte contre la traite des êtres humains d’une manière qui contribue à aider les victimes, de manière cohérente et intégrée, à surmonter les difficultés qu’elles ont rencontrées et à se construire un avenir meilleur.