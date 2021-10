Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, s’est entretenu par téléphone, mercredi 13 octobre 2021, avec son homologue algérien, Ramtane Lamamra.

A cette occasion, le chef de la diplomatie algérienne a transmis à Othman Jerandi “la considération du président de l’Algérie, Abdelmadjid Tebboune, au président tunisien, Kaïs Saïed, et ses souhaits de réussite “aux mesures judicieuses et clairvoyantes qu’ils a prises, pour parachever le processus de réforme et réaliser le développement en Tunisie”, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

Jerandi et Lamamra ont fait état de “la volonté qui anime les deux chefs d’Etat de raffermir les relations fraternelles entre la Tunisie et l’Algérie et de leur donner une nouvelle dynamique permettant de les hisser au niveau d’un partenariat stratégique global et durable”.

Ils ont souligné la nécessité de se préparer au mieux pour les prochaines échéances bilatérales dont en premier lieu les réunions de la Haute commission mixte algéro-tunisienne en Algérie et du Comité de suivi en Tunisie, affirmant l’importance d’intensifier les efforts à même de favoriser le développement des régions frontalières et les relations économiques et commerciales, sans oublier la coopération dans le domaine de l’énergie.

Sur les questions arabes et régionales d’actualité, les deux ministres se sont félicités de la convergence de vues des deux pays sur ces questions, mettant l’accent sur la nécessité de se préparer comme il se doit pour faire réussir les prochaines échéances, citant notamment la Conférence “Initiative sur la stabilité en Libye” à Tripoli et la deuxième réunion ministérielle Union africaine-Union européenne (UA-UE) à Kigali.