DHL Global Forwarding, le plus grand fournisseur de services de fret aérien, maritime et routier, et TotalEnergies ont signé un contrat pour un projet d’énergie solaire à Dubaï.

Lancement d’un projet d’énergie solaire dans le cadre d’un accord stratégique de coopération. Production de plus de 14 000 MWh d’électricité par an sur huit sites. La réduction des émissions de CO2 fait partie intégrante de la stratégie de durabilité de Deutsche Post DHL Groupe (www.DPDHL.com).

DHL Global Forwarding, le plus grand fournisseur de services de fret aérien, maritime et routier, et TotalEnergies, ont signé un contrat pour un projet d’énergie solaire à Dubaï, qui s’inscrit dans la continuité de l’accord de coopération stratégique que les deux entreprises avaient signé en 2019.

L’accord stipule que TotalEnergies va solariser huit des sites DHL de Dubaï pour couvrir l’équivalent de plus de 46 000 m² de panneaux photovoltaïques. Ce système solaire permettra d’économiser plus de 6 000 tonnes de CO 2 la première année.

Ce projet complète la feuille de route en matière de développement durable de Deutsche Post DHL Group, qui vise une logistique zéro émission d’ici 2050.

« Avec un ensoleillement moyen annuel de 8,7 heures par jour, Dubaï bénéficie d’un atout indéniable en matière d’énergie solaire. Je suis d’autant plus heureux de pouvoir utiliser cet atout pour tendre un peu plus vers nos objectifs de durabilité », affirme Amadou Diallo, PDG de DHL Global Forwarding Moyen-Orient et Afrique. « Avec TotalEnergies, nous avons un partenaire à nos côtés, non seulement pour promouvoir le recours à des combustibles de remplacement, mais aussi pour optimiser notre consommation énergétique globale. De cette façon, nous allons peu à peu nous diriger vers notre objectif ultime de réduction à zéro de toutes les émissions liées à la logistique d’ici 2050 ».

L’intégralité de ce système solaire produira plus de 14 000 MWh par an, c’est-à-dire suffisamment d’énergie pour alimenter chaque année plus de 16 000 foyers aux Émirats arabes unis. Outre l’alimentation des sites en énergie solaire, huit stations de recharge de véhicules électriques vont également être installées. DHL Global Forwarding contribue ainsi à l’objectif du groupe d’électrifier 60 % de sa flotte d’ici 2030.

Selon Hamady SY, directeur général de TotalEnergies Renewables Distributed Generation Moyen-Orient et Afrique, « nous sommes ravis de pouvoir participer aux initiatives de DHL Global Forwarding en faveur de l’environnement aux Émirats Arabes Unis, dans lesquelles l’énergie solaire joue un rôle particulièrement important, et nous avons hâte de pouvoir contribuer à la réduction de son empreinte carbone dans cette région du monde et au-delà ».

Non seulement ce système solaire produit plus d’énergie renouvelable, mais le programme comprend également le recyclage de 85 % des modules solaires. En outre, la production se fait exclusivement dans des usines certifiées zéro déchet. Tout ceci contribue à rendre l’intégralité du cycle de production plus durable et à économiser plus de 150 000 tonnes de CO 2 sur toute la durée du contrat.

Dans le respect de sa politique visant à « brûler moins, brûler propre », DHL Global Forwarding optimise constamment l’efficacité carbone de son réseau de transport, de sa flotte et de ses bâtiments.

Pour atteindre ses objectifs en matière de durabilité, Deutsche Post DHL Group a investira 7 milliards d’euros dans des solutions logistiques neutres pour le climat d’ici à 2030. À cette date, au moins 30% de ses besoins en carburant devraient être couverts par des combustibles renouvelables.

DHL – The logistics company for the world

DHL est la marque mondiale majeure dans le secteur de la logistique. Les divisions de DHL offrent un portefeuille inégalé de services logistiques, allant de la distribution nationale et internationale de colis, des solutions de gestion des commandes et d’expédition en matière de e-commerce, en passant par l’express international, le fret routier, aérien et maritime, ainsi que la gestion des chaînes d’approvisionnement industrielles.

Grâce à environ 400 000 collaborateurs dans plus de 220 pays et territoires dans le monde, DHL relie les personnes et les entreprises de manière sécurisée et fiable, et favorise les échanges commerciaux internationaux. Grâce à des solutions spécifiques pour les marchés et secteurs en croissance, comme la technologie, les sciences de la vie et la santé, l’ingénierie, l’industrie manufacturière et l’énergie, l’automobile et la vente au détail, DHL se positionne résolument comme « Le groupe de logistique pour le monde ».

DHL fait partie du groupe Deutsche Post DHL Group. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 66 milliards d’euros en 2020. Grâce à ses pratiques commerciales durables et son engagement en faveur de la société et l’environnement, le Groupe apporte une contribution positive au monde.

Deutsche Post DHL Group vise une logistique zéro émission d’ici 2050.

À propos de TotalEnergies :

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité.

Ses 105 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

TotalEnergies, les renouvelables et l’électricité :

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d’activités dans les renouvelables et l’électricité destiné à représenter 40 % du mix de ses ventes en 2050.

Fin 2020, la capacité brute de production d’électricité de TotalEnergies était de l’ordre de 12 GW, dont 7 GW d’énergie renouvelable.

TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable de 35 GW en 2025, puis de 100 GW d’ici 2030 avec l’objectif d’être dans le top 5 mondial des énergies renouvelables.