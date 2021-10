Premier Prix dans le cadre du concours international de poésie ” Sur les traces de Léopold Sédar Senghor “, pour son poème ” Cruelle Méditerranée “, la poétesse tunisienne Amina Arfaoui vient d’annoncer sur sa page Facebook que son recueil de poésie, intitulé “Poèmes”, vient d’être édité par les Editions Du Net, après avoir été sélectionné en France par le jury de “La Journée du Manuscrit Francophone 2021”.

“Dans cette œuvre s’exprime une voix féminine de la rive sud de la Méditerranée qui évoque dans un langage poétique des questions et des préoccupations concernant aussi bien les êtres humains de tous les temps, comme, entre autres, la solitude, la souffrance, la relation à la nature (” Figures et voix féminines “) que celles qui sont d’une actualité brûlante, qu’il s’agisse de la violence à l’encontre des petites filles et des femmes (” Je ne veux pas être une ” houri ” “), des guerres (” Palmyre “), ou de la tragédie vécue par les migrants (” Cruelle Méditerranée “), dans le but d’extérioriser les émotions suscitées par ces situations, et éventuellement, de sensibiliser à ces problèmes ; autrement dit pour ” ouvrir des portes là où personne n’en voit ” (Peter Weibel), ce qui est en fait le but de toute création artistique. Il s’agit de son premier recueil de poèmes.

Amina Arfaoui est l’auteure, entre-autres, de l’essai ” La transition démocratique en Tunisie du 14 janvier 2011 à juillet 2018 ” (2019).