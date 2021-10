Plus d’une heure après la présentation du nouveau gouvernement tunisien, la presse étrangère, notamment française, semble bouder cette annonce. Pourtant, à commencer par ceux de la Tunisie, beaucoup de médias n’ont pas cessé d’appeler à la formation d’un gouvernement en Tunisie, comme si c’était leur rôle.

Que cela ne tienne. Maintenant que celui-ci a été dévoilé, on signale ici et là quelques pâles réactions des médias, mais pas les grands titres évoquant des “inquiétudes concernant les droits de l’Homme en Tunisie”. Ou bien “Vers la dictature…” D’autres vont jusqu’à prendre fait et cause pour “l’opposition”.

Alors forcément des questions nous taraudent l’esprit, mais les plus importantes sont : où est passée la déontologie journalistique ? Mais encore, pourquoi ce traitement deux poids deux mesures de la question tunisienne par rapport à d’autres pays ? Pratiquement tous les médias français ont évoqué les manifestations en Tunisie, notamment celles « anti-Saïed », mais pas celles « pro-Saïed.