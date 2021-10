L’Association “les amis des oiseaux ” a lancé, samedi, un cri d’alarme face à la menace d’extinction des oiseaux migrateurs et sédentaires en Tunisie, à cause de la chasse anarchique et de la pollution.Lors d’une journée culturelle de sensibilisation, organisée samedi à Tunis, à l’occasion de la journée mondiale des oiseaux migrateurs, célébrée le 9 octobre de chaque année, Hichem Azafzaf, coordinateur scientifique de l’association ” les amis des oiseaux “, s’est déclaré préoccupé de ” la baisse de certaines espèces d’oiseaux migrateurs, durant les 10 dernières années, telles que les oiseaux chanteurs, l’hirondelle et la cigogne et autres”.

“Diverses atteintes à l’encontre des oiseaux migrateurs et sédentaires, ont été enregistrées, telles que la chasse illégale des certaines espèces d’oiseaux protégés, en plus de leur vente, notamment au Souk Moncef Bey. Ces espèces sont menacées de disparition à cause de ces pratiques”.

Du point de vue juridique, il a dénoncé la non application de la loi fixant la liste des espèces chassables et limitant les zones et la période de la chasse. Il a aussi, critiqué l’absence de contrôle et de sanctions contre les contrevenants, faisant porter la responsabilité à la Direction Générale des Forêts et aux ministères concernés tels que ceux de l’intérieur et de la défense.

Le représentant de l’association a par ailleurs, indiqué que les changements climatiques et les températures élevées ont réduit à un ou deux mois, la durée de séjour des oiseaux migrateurs en Tunisie, alors qu’ils avaient l’habitude d’y arriver au mois de novembre pour quitter au mois d’août.

A titre d’exemple, le responsable a souligné l’importance écologique de l’hirondelle, qui se nourrit à raison de 3 000 moustiques par jour. Cet oiseau migrateur réside en Tunisie, chaque année, pendant une période d’un mois et demi, avant de repartir. Auparavant, son séjour durait jusqu’à trois mois.

” L’association ” Les amis des Oiseaux ” organise périodiquement des sessions de formation pour les chercheurs et aussi des activités culturelles au profit des enfants et des jeunes pour les familiariser avec les richesses environnementales et les moyens de les protéger “, a fait savoir le responsable de la communication de l’association, Aymen Abrougui.

Et de souligner l’importance de la sensibilisation des citoyens, notamment les enfants, quant aux problématiques environnementales, et l’impératif de la préservation de la biodiversité au sein de notre pays.

On dénombre, en Tunisie, actuellement, environ 200 espèces d’oiseaux sédentaires et 200 autres d’oiseaux migrateurs, qui visitent saisonnièrement, le pays. La chasse anarchique, la vente illégale et la pollution plastique constituent les principaux phénomènes menaçant ces oiseaux d’extinction.