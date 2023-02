Le Martinet pâle, oiseau allié des humains dans la lutte contre les insectes volants comme les moustiques et les mouches, est de retour en Tunisie, annonçant l’arrivée du printemps. Son retour intervient après une longue migration à partir de l’Afrique tropicale alors qu’une importante baisse des effectifs de cet oiseau est constatée sur une grande partie de son aire de répartition depuis quelques décennies, selon l’Association des amis des oiseaux (AAO).

Idem pour les hirondelles et de nombreuses autres espèces insectivores. La baisse des effectifs de ces espèces d’oiseaux est expliqué, notamment, par la raréfaction des proies en raison d’un usage massif et croissant des insecticides et le manque d’emplacements pour nicher, affirme l’association.

Le martinet pâle est l’une des espèces de martinets le plus répondues en Tunisie. Ces oiseaux nichent dans les villes et construisent leurs nids dans les petites cavités des immeubles et les fissures des murs. Ces oiseaux ont 2 pontes annuelles de 2-3 œufs, entre fin avril et mi-juillet.

Les martinets sont en quelque sorte des “insecticides naturels” très efficaces puisque chaque oiseau peut manger plusieurs milliers d’insectes volants par jour, d’après la même source.

l’AOO Oeuvre depuis des années, pour le sauvetage des martinets. Elle récupère, chaque année, des dizaines d’oiseaux en détresse afin de les réhabiliter et libérer dans la Nature.