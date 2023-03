Appel à mettre un terme à l’utilisation de filets de chasse dans la capture des oiseaux

L’association “Les amis des oiseaux” a réitéré, mardi, son appel aux autorités, à retirer “immédiatement” l’arrêté du ministère de l’agriculture relatif à l’organisation de la chasse, qui autorise l’utilisation de filets de chasse dans la capture des oiseaux notamment ceux du Cap Bon.

Chaque année, ce sont plus de 50 000 oiseaux qui périssent dans ces filets au Cap Bon, regrette l’association, soulignant que cet arrêté publié chaque année par le ministère de l’agriculture est “en totale contradiction avec le code forestier”, qui est pourtant “la loi cadre en matière de chasse et de gestion de la faune sauvage”.

Selon les amis des oiseaux, cette loi va également, à l’encontre des accords internationaux ratifiés par la Tunisie, dont la convention de Berne laquelle bannit les moyens de chasse non-sélectifs.

“Des dizaines de kilomètres de filets restent ouverts durant deux mois (mars et avril), jour et nuit et sans contrôle régulier pour piéger tout oiseau qui passe. C’est une véritable catastrophe écologique qui met en péril la faune qui fréquente les forêts et les montagnes du Cap Bon, parmi laquelle de nombreuses espèces protégées”, indique la même source.

Créée en 1975, l’association “Les amis des oiseaux” est une organisation non gouvernementale qui œuvre pour une meilleure connaissance, un suivi, une bonne gestion et une protection de la biodiversité en Tunisie et plus particulièrement les oiseaux et leurs habitats.

Cette association tiendra demain mercredi 8 mars courant avec ses partenaires, une conférence de presse à Tunis, pour informer l’opinion publique sur les attaques répétées en Tunisie contre des espèces d’oiseaux protégées.