Environ 150 personnes, dont la plupart sont des enfants encadrées par des associations et des représentants de la délégation européenne en Tunisie, ainsi que des diplomates et des citoyens volontaires, ont participé, samedi, à une campagne de nettoyage de la plage de la Goulette (banlieue nord) dans le cadre de l’initiative européenne de sensibilisation sur les océans “EUBeachCleanUp “.

L’action organisée en partenariat avec l’Association Tunisie Recyclage et la Mairie de la Goulette (Banlieue nord de Tunis), vise à créer un élan de changement pour sauver les océans, notamment, de la pollution plastique qui prend de l’ampleur, selon l’Union européenne.

Les déchets recyclables, collectés durant cette action seront valorisés par ” Tunisie Recyclage ” alors que le reste des déchets sera acheminé aux décharges publiques contrôlées, ont indiqué les responsable de l’association.

“Cette action vient fêter l’une des activités les plus importantes de l’UE au niveau international, ” EUbeachcleanup “. Elle est organisée une fois par an, pour nettoyer le bord de la mer pour pouvoir vivre dans un environnement propre et surtout permettre aux jeunes générations et aux générations futures de vivre dans un milieu sain “, a expliqué à l’Agence TAP, l’adjoint de l’ambassadeur de l’UE en Tunisie, Francisco Acosta.

“La Méditerranée, mer semi-fermée et berceau des civilisations, occupe une place importante dans cette action. Il faut la garder propre et la préserver pour nos enfants “, a-t-il développé.

Pour lui, ” ce genre d’actions permet de préserver cette mer merveilleuse et ses plages fantastiques et de les nettoyer des déchets, des mégots de cigarette et de ces plastiques nocifs qui constituent la principale source de pollution des océans et de la mer “.

Pour rappel, un mégot de cigarette peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau, avec ses multiples éléments chimiques, dont des métaux lourds (cadmium, plomb, chrome, mercure), ou du goudron.

Engager les citoyens dans la lutte contre la pollution

L’initiative “EUBeachCleanUp “, s’inscrit aussi dans le cadre des efforts de sensibilisation des citoyens du monde entier, à travers le réseau mondial de l’UE (délégations, représentations et ambassades dans les Etats membres et partenaires), au problème de la pollution des océans. Il s’agit de les encourager à s’engager davantage dans la préservation des milieux marins, des plages et de la planète.

En effet, les plastiques qui recouvrent les plages, envahissent les mers et les océans et nuisent aux animaux marins, dont les tortues marines menacées d’extinction.

Les micro-plastiques sont souvent ingérés par les poissons qui finissent à leur tour dans les plats de consommateurs. Résultat : Nous finissons par manger nos propres déchets sous forme de microparticules.

Un grand travail qui commence par un petit geste !

En 2020, plus de 40 000 volontaires à travers le monde ont nettoyé des plages dans 80 pays, selon l’UE.

L’objectif recherché est de pouvoir convaincre les citoyens que chacun peut changer profondément ses modes de consommation et générer le moins possible de déchets.

” Car le plus important demeure de ne plus polluer “, estime de son côté l’ambassadeur de Bulgarie à Tunis, Veselin Dyankov, qui prend part à cette action de nettoyage de la Goulette.

“C’est une initiative très importante et un effort commun à tous les Européens, pour donner le bon exemple aux jeunes. Je suis très heureux d’être ici et d’assister à cette action “, a lancé le diplomate bulgare, dans une déclaration à l’Agence TAP.

Du côté des citoyens, peu d’adultes mais beaucoup d’enfants ont pris part, avec enthousiasme à cette initiative.

“Quand je vois les enfants participer à ce genre d’actions, je trouve que c’est rassurant “, déclare joyeusement, à l’agence TAP, Raja, une citoyenne d’El Marsa. Raja était de passage, mais elle a tenu comme même à prendre part à cette action

” J’ai décidé de participer, parce que j’ai bien peur qu’un jour, la baignade nous soit interdite, à cause de la pollution et que nos enfants soient privés de cette joie “, enchaîne Raja tout en retirant les mégots de cigarettes enfouis dans le sable.

Et d’ajouter, ” à mon avis, ce genre de campagnes ainsi que les actions de

sensibilisation devraient être organisées plus souvent. Il faut également, agir quand des personnes jettent des déchets dans la rue et ne pas se contenter de se plaindre.

Nous devons tous faire quelque chose pour préserver notre joli pays”.

D’après Houssem Hamdi de l’Association Tunisie Recyclage, ” ne plus jeter les déchets dans la nature ou acheter l’eau en bouteille plastique, utiliser des sacs de courses durables, trier ses déchets, sont les réflexes faciles à adopter. Ce sont des “petits gestes” qui peuvent faire la différence”, selon ses propos.

Consommer moins et recycler plus est la clé de la lutte contre les déchets marins ou toute autre pollution, a-t-il dit.

Pour rappel, les 22 pays du pourtour méditerranéen, génèrent 24 millions de tonnes de déchets plastiques, par, dont 42% sont enfouis, 28% sont non collectés, en décharges non contrôlées ou à ciel ouvert, alors que 14% sont incinérés et seulement 16% sont recyclés.

En ce qui concerne la Tunisie, le pays jette 0.08 MT (millions de tonnes) de déchets plastiques dans la nature par an, soit 20% de la totalité des déchets plastiques jetés dans la nature en Méditerranée.

Bien que son industrie des produits en plastique soit modeste par rapport aux autres pays méditerranéens, la Tunisie est le quatrième consommateur de produits en plastique par habitant dans la région.