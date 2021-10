L’été 2021 a été le plus chaud jamais enregistré en Tunisie depuis 1950, selon le Bulletin Climatologique de l’été 2021 en Tunisie publié, vendredi, par l’Institut national de la météorologie (INM).

L’été 2021 a connu une hausse exceptionnelle de la température sur l’ensemble du pays. Plusieurs régions ont enregistré de nouveaux records.

Sur toute la Tunisie (24 stations principales), la température moyenne a atteint 29,95°C et elle était supérieure à la normale de référence (1981-2010) avec un écart important de (+2,65 °C). Cet écart classe l’été 2021, au 1er rang des étés les plus chauds.

Concernant la pluviométrie, les pluies étaient rares voire absentes pendant l’été 2021.

Le cumul saisonnier des stations principales (24 stations) a atteint 268 millimètres et il était inférieur au cumul de référence pour les mêmes stations (546 millimètres) avec un déficit de 51%. Les pluies ne sont pas tombées durant l’été 2021 à Sfax, Tozeur, Médenine, Remada et El Borma.

Températures supérieures aux normales tout au long de la saison

Les températures sont restées le plus souvent supérieures aux normales tout au long de la saison. Une très grande partie du territoire tunisien a été affectée par les fortes chaleurs; la plupart des régions ont connu des températures exceptionnellement élevées où plusieurs records ont été enregistrés.

Au début du mois de juin, les températures étaient inférieures aux normales. Mais à partir de la deuxième quinzaine du mois, les températures ont commencé à grimper. Les températures minimales et maximales sont restées supérieures aux normales jusqu’à la fin du mois avec un épisode caniculaire sévère.

Dans la continuité du mois de juin, juillet a commencé avec des températures élevées jour et nuit. Une baisse a été enregistrée depuis le 13 du mois. A partir du 24 juillet un nouvel épisode caniculaire a été observé avec des écarts par rapport aux normales dépassant les 10°C dans les régions du sud; plusieurs records ont été battus aussi.

L’épisode caniculaire du fin juillet a persisté sur les régions du sud au début du mois d’août alors que le centre et le nord du pays ont connu une légère baisse de température. Un épisode de forte chaleur a été enregistré le 3 et le 4 du mois.

Le 5 août, une baisse temporaire des températures a été enregistrée. Cependant l’épisode caniculaire sévère a commencé le 07 du mois et a persisté jusqu’au 12 du mois où un nombre important de nos stations (14 stations) ont battu leurs records absolus.

Pluviométrie : Pluies rares voire absentes

Durant l’été 2021, les pluies ont été rares sur la plupart des régions et absentes sur quelques régions notamment sur le sud. Au mois de juin, le cumul mensuel de pluie sur toutes les régions (24 stations principales) s’est élevé à 58,6 millimètres, alors que le cumul de référence pour les mêmes stations était de 237,65 millimètres, où le déficit s’élevait à 76%. Signalons que la pluie n’est pas tombée sur la plupart des régions du sud pendant le mois de juin 2021.

Les pluies ont été également faibles et rares durant le mois de juillet sur la plupart des régions du pays, et le total mensuel s’est élevé à 24 millimètres seulement, alors que le total de référence pour les mêmes stations était de 85,66 millimètres avec un déficit de 72%. Sachant que les pluies ne sont pas tombées sur la plupart des régions du centre et du sud durant tout le mois de juillet 2021.

Quant au mois d’août, les pluies ont été absentes pendant la première quinzaine du mois, la seconde quinzaine du mois était caractérisée localement par des développements pluvio-orageux sur le nord et le centre mais le total pluviométrique est resté inférieur à la normale sur toutes les régions (24 stations principales) à l’exception de Kairouan (41 mm) et Gafsa (5 mm) où leurs cumuls ont dépassé les normales. Le cumul du mois d’août a atteint 97 millimètres, alors que le cumul de référence pour les mêmes stations était de 223 millimètres, ce qui représente 43% du taux de référence pour le mois.

Il est à signaler que les pluies ne sont pas tombées durant le mois d’août 2021 sur les régions de Nabeul, Zaghouan, Siliana et la plupart des régions du sud. Les cumuls des pluies saisonnières enregistrées sur toutes les stations principales au cours de l’été de cette année étaient inférieurs aux cumuls de référence excepté Monastir et Kairouan où ils ont dépassé les normales de référence.