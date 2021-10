Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi 7 octobre , au palais de Carthage, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi.

Au cours de cette entrevue, le chef de l’Etat s’est informé des résultats de la participation de la Tunisie aux travaux de l’Assemblée générale des Nations unies à New York et aux rencontres arabes et régionales qui se sont tenues au cours de la période écoulée.

Cité dans un communiqué de la présidence, Kaïs Saïed a souligné la nécessité de bien se préparer aux prochaines échéances diplomatiques, que ce soit au niveau bilatéral ou multilatéral, de manière à consolider la position de la Tunisie et à renforcer son rayonnement à l’étranger.

” Les relations de coopération et de partenariat avec les pays frères et amis ainsi qu’avec les organisations régionales et internationales devraient se développer davantage “, a plaidé le chef de l’Etat, dans le même communiqué.