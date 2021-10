Le système médiatique ne peut être réformé sans une volonté et une implication des autorités publiques. C’est ce qu’estime Hichem Snoussi, membre de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA).

S’exprimant lors d’une conférence sur le sujet organisée, jeudi 7 octobre 2021, par le site Alqatiba à l’occasion du premier anniversaire de sa création, Snoussi souligne l’importance de mettre en place un plan d’action clair et conforme aux normes internationales. Il s’agit également, a-t-il insisté, d’associer tous les intervenants entre journalistes et structures professionnelles au processus de réforme.

Selon lui, le problème est ” essentiellement politique ” et tributaire de la volonté des partis et des gouvernants de réformer le système médiatique.

Le président du Syndicat national des journalistes tunisiens (Snjt), Yassine Jelassi, appelle, pour sa part, tous les intervenants dans le paysage médiatique à adopter le programme de réforme dans le cadre d’une ” politique publique ” qui clarifie le mode de financement, les propriétaires des médias, la répartition de la publicité et la promotion d’une presse de qualité.

Il a, par ailleurs, insisté sur l’impératif d’unifier les conditions d’entrée dans la profession en mettant en place des critères précis en rapport avec la spécialité, à la lumière notamment ” de la multiplication du phénomène de chroniqueur dans les médias “.

De son côté, le chercheur Sadok Hammami a évoqué la crise de confiance entre citoyens et médias, ajoutant qu’une réforme doit impérativement être opérée dans le secteur public qui connaît aujourd’hui une véritable crise afin d’empêcher les autorités politiques de l’instrumentaliser.

Alqatiba est un média en ligne basé à Tunis. Il est géré par l’association “Taqallam for freedom of speech and creativity”, qui promeut le développement du journalisme en Afrique du Nord. Il publie en arabe, français et anglais.