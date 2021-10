Dans le cadre des Rencontres de la musique tunisienne qui se tiennent au Centre culturel international de Hammamet, sera présentée demain vendredi 8 octobre (18h00) “Denya”, une création originale et inédite, née d’une rencontre musicale récente entre deux artistes polyvalents de formation moderne : DALI CHEBIL (compositeur, interprète) et MOHAMED BEN SALHA (compositeur, arrangeur et interprète) et d’une collaboration avec la poète tunisienne SYRINE CHEKILI et aussi des textes de RAOUDHA ABDALLAH, et SELIM SELMI.

Les deux créateurs ont fait aussi appel à des musiciens reconnus pour un savoir-faire à toute épreuve parmi eux, Mohamed Khachnaoui à la batterie, Ali Ben Khalifa à la basse, Wacim Ghadhab à la guitare, Ala Ben Fguira au clavier, Outail Maouia au violon, Béchir Neffati à la percussion et Mohamed Ben Salha au Nay.

Entre la prouesse vocale de Dali Chebil, les sonorités distinguées du Nay Kawala de Mohamed Ben Salha et les textes de Syrine Chekili, ce projet musical souffle un air d’innovation et de modernité à la musique tunisienne. Une création qu’on ne pourra classer dans aucun des genres musicaux habituels, et cela grâce à des textes qui reflètent les contractions et les conjonctures que nous subissons, citoyens, amoureux et humains.

Des états de transe dont les tensions n’ont d’origine que les pulsions de la création régies par le contexte actuel, et qui vont dans toutes les directions reflétant ainsi le paysage artistique, politique et social dans lequel les artistes puisent leur inspiration aujourd’hui.

Le programme comporte des mélodies issues de plusieurs années de travail et de recherche et d’exploration musicales dans le Malouf, la musique Sufi et l’ethno-musicologie. Autant rythmiquement que mélodiquement, et avec un univers harmonique minutieux et innovant, le projet vise une œuvre qui, en faisant emprunt à des éléments stylistiques à connotation tunisienne et traditionnelle, veille à en garder l’authenticité. Tel un questionnement sur l’Histoire et l’évolution d’un répertoire traditionnel riche et inépuisable, les compositions et les adaptations proposées au sein du projet donnent des ailes pour un voyage émotionnel invétéré. C’est aussi une proximité créée entre patrimoine et musiques actuelles, pour une œuvre qui dépasse les barrières du temps et de la convention.

Mohamed Ali Chebil alias Dali Chebil est un artiste tunisien, né en 1988 à Menzel Bourguiba, gouvernorat de Bizerte. Il a obtenu sa licence en musique et musicologie à l’institut supérieur de musique de Tunis en 2011, après il a poursuivi son cursus universitaire avec un master en musique et musicologie. Il est titulaire du Diplôme de Musique Arabe obtenu auprès du Ministère de la culture en 2012, ainsi que le Diplôme de Musique Tunisienne obtenu auprès de ” La Rachidia ” en 2011.

Il multiplie les apparitions dans différents projets musicaux où il côtoie les ténors de la scène musicale tunisienne et du monde arabe à l’instar de ” Mohamed Ali Kammoun “, ” Lotfi Bouchnak “, ” Zied Gharsa “, ” Marcel Khalifa “. Par ailleurs, il n’hésite pas à se produire en solo, ce qui lui a valu plusieurs apparitions avec La Rachidia ” ou encore l’Association de Carthage du malouf.

Il a aussi pris part au projet de musique expérimentale ” Théosophie” en 2015. Il a occupé le poste d’enseignant à ” La Rachidia ” Jusqu’à 2018. Il fait partie du spectacle musical à succès ” Al Ziara ” de Sami Lajmi dans lequel il assure plusieurs morceaux en tant que soliste depuis Juin 2015.

Mohamed BEN SALHA est flûtiste et compositeur, diplômé de l’Institut Supérieur de Musique de Tunis en 2013. Il a obtenu sa licence en musique et le diplôme de Nây avec mention. En 2017, il obtient un Master en musique et musicologie, et actuellement il est doctorant en musicologie.

Mohamed Ben Salha a trouvé une voix musicale unique grâce à sa passion pour les musiques arabes et folkloriques tunisiennes, ainsi que pour les musiques du monde. Il a été exposé, dès son plus jeune âge, pour jouer avec d’innombrables artistes de différentes cultures du monde entier. Dans sa carrière professionnelle qui a débuté en 2011 avec ses professeurs Nabil Abdmouleh, Zouhayr BelHani et Faouzi Chekili.

Med BEN SALHA a joué dans différents Concerts avec divers Artistes Tunisiens et Internationaux, et a participé également à l’enregistrement de divers albums en Tunisie et à l’étranger, parmi lesquels : une collaboration avec l’artiste palestinienne Reem Al-Banna et une autre par la révélation tunisienne Raoudha Abdallah, et en plus d’un album du Transcontinental Shajara Project de Yann Gaël Poncet, et bien d’autres.

Aujourd’hui, Mohamed BEN SALHA enseigne la musique dans une école préparatoire à Bizerte, il est aussi professeur de Này à l’Institut Supérieur de Musique de Tunis. Il a composé, “Sagittarius” un album de 8 morceaux sur lequel il joue kawala, này, duduk à côté de la guitare – fusionnant la musique du monde avec le folk traditionnel tunisien avec des éléments méditerranéens de cultures différentes et opposées… Son histoire avec ” Kawala ” n’a jamais été éloignée ni isolée de celle avec les ” Nây ” (deux sortes de flûtes de roseau obliques), en effet, à l’âge de treize ans il est tombé amoureux du Nây, puis il a adopté les deux ensembles depuis, ce qui a ouvert de nouveaux horizons et créé de nouveaux sens pour la carrière de ce jeune artiste.