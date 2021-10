A l’occasion du retour des activités culturelles après une longue période de confinement due à la propagation de la pandémie de la Covid 19, le théâtre de l’opéra à la cité e la culture Chedli Klibi propose pour la soirée du vendredi 8 octobre (20H00) un concert intitulé “Mozart à l’affiche” signé par l’Orchestre symphonique Tunisien (OST).

Ce spectacle se veut un hymne à la vie, dans toutes ses magnificences, une exaltation des sens, et un voyage à travers l’une des plus emblématiques œuvres musicales des trois derniers siècles, en l’occurrence celles du plus grand maître de la musique universelle, Wolfgang Amadeus Mozart.

Le concert est un hommage à ce grand symbole de la musique classique mais aussi un moment d’enchantement que l’OST dirigé par Mohamed Bouslama propose au public avec au programme trois des œuvres majeures de Mozart, ” L’ouverture de Don Giovanni” qui constitue l’un des plus grands chefs d’œuvres de l’histoire, ”

Le Concerto de clarinette” l’une des œuvres les plus limpides et pures de Mozart et “La Quarantième symphonie”, une oeuvre mouvementée marquée par une frénésie dramatique qui courtisait déjà l’époque romantique.En clap de fin, le programme prévoit des airs d’opéra extraits des “Noces de Figaro” , de “Zaide” ou encore d’Idomeneo.

Le concert sera donné par les solistes Youssef Messaoudi (clarinette), Haithem Hadhiri (Baryton) et Nesrine Mahbouli (Soprano).

Il est à noter que l’attestation de vaccination (2 doses) et le port du masque sont obligatoires.