Un documentaire collectif intitulé “Blue Future”, produit par l’Initiative Marine Méditerranéenne du Fond mondial pour la nature WWF (WWF Mediterranean Marine Initiative) et le Projet COGITO, paraîtra le 28 octobre 2021.

Objectif : mettre l’accent sur les menaces que subit la mer Méditerranée et les défis à relever pour un avenir bleu durable.

Il a été écrit et filmé par un groupe international de réalisateurs qui partagent une profonde préoccupation pour la Méditerranée, à savoir Rabii Ben Brahim (Tunisie), Ante Gugi (Croatie) et Emanuele Quartarone (Italie).

Rabii Ben Brahim a fait de sa vie un voyage constant. Sa devise est “ne jamais cesser d’explorer “. Avec son appareil photo et son sac à dos, il voyage vers les coins les moins connus de la Tunisie et du monde et partage ses vidéos avec des milliers de personnes sur les réseaux sociaux sous le nom de “The Dreamer”, pour faire prendre conscience de la beauté de la diversité et de la nécessité de protéger les patrimoines naturels et culturels.

Ante Gugi a passé les 20 dernières années à tout filmer, partout. Il est le fondateur de l’agence vidéo Filmofil, basée à Zagreb, et il est profondément passionné par la nature et la faune.

Emanuele Quartarone est un jeune amoureux de la nature. Son portfolio comprend 3 séries télévisées sur la pêche, un documentaire sur le traitement de l’autisme en plein air, plusieurs spots…

“Blue Future” raconte les histoires de trois individus qui ne sont pas restés silencieux face aux menaces et à l’exploitation subie par une mer qui leur tient à cœur, la Méditerranée. Au lieu de cela, ils ont décidé d’agir et de se mettre en danger. Ils ont étudié, voyagé, cherché de nouvelles idées, travaillé dur et surmonté les défis posés par un système trop souvent aveugle et inutile avec ceux qui veulent imposer un vrai changement.

Marina, Rania et Simone ne se connaissent pas. Ils vivent dans des pays différents, parlent une langue différente, ont grandi entourés de cultures et de communautés différentes. Et pourtant, ils partagent la même vision. Un avenir où les humains et la nature coexistent et collaborent, où la technologie est utilisée pour renforcer la biodiversité plutôt que de l’épuiser, et où des projets innovants sont développés pour créer des écosystèmes résilients ainsi que des emplois valorisants.

Marina, Rania et Simone sont les visages d’une histoire bien plus vaste que les trois réalisateurs ont voulu transmettre. Tout comme eux, de nombreux autres jeunes professionnels et entrepreneurs de la région méditerranéenne sont prêts à relever ce défi et à commencer leur propre voyage vers un bel avenir bleu durable. Et ce sont les voix de ces jeunes que les réalisateurs de ce documentaire ont voulu faire entendre dans l’objectif d’instaurer une nouvelle relation entre la Méditerranée et les habitants de la région la Méditerranéenne.

En effet, les activités liées à la mer Méditerranée génèrent une valeur économique annuelle de 450 milliards de dollars américains, ce qui représente environ 20% du GMP (Produit marin brut) annuel mondial, dans une zone qui ne représente que 1% de l’océan mondial.

En outre, les atouts économiques de la mer Méditerranée sont évalués à 5,6 billions de dollars US. Bien qu’impressionnants, ces chiffres ne démontrent que partiellement l’importance de la mer Méditerranée, car la valeur intrinsèque de la biodiversité et les nombreux avantages immatériels d’une mer saine ne peuvent pas être correctement reflétés en termes économiques.

Ces dernières années, le développement de l’économie bleue a connu une croissance rapide, augmentant les pressions sur un environnement déjà fragile. Aujourd’hui, les ressources halieutiques de la méditerranée sont surexploitées.

En plus, la région est la première destination touristique au monde et l’une de ses routes maritimes les plus fréquentées, facteurs qui entraînent une pollution majeure de l’air et de l’eau, avec environ 730 tonnes de déchets plastiques rejetés en mer chaque jour.

En outre, le bassin méditerranéen se réchauffe 20% plus vite que la moyenne mondiale, provoquant la perte et la dégradation de l’habitat, l’introduction d’espèces non indigènes et envahissantes, et une diminution spectaculaire de la biodiversité marine dans toute la région.

Le projet COGITO (Conforter la gestion intégrée et durable des territoires littoraux, insulaires et marins et des AMP en Méditerranée – 2018-2021) est un projet mené par l’association MedPAN, le Conservatoire du littoral, l’Initiative PIM (Initiative pour les Petites Iles de Méditerranée) et WWF Méditerranée.

Il a pour objectif de contribuer à l’accompagnement et à la consolidation du processus de gestion intégrée et de résilience des zones littorales, insulaires et marines de Méditerranée, au bénéfice des écosystèmes et des communautés locales, tout en intégrant les enjeux de cogestion de territoires ciblés, afin de les reproduire, à terme, à plus large échelle.

Le projet cible des sites pilotes spécifiques dans plusieurs pays, dont l’archipel de la Galite, l’archipel de Zembra et la péninsule du Cap Bon, les îles Kuriat et la baie de Monastir, les îles de Gremdi, Roumadiya, Sefnou, et Tabarka en Tunisie.

L’Initiative marine méditerranéenne a été lancée en 2007 par le WWF. Il s’agit d’un ensemble de programmes et d’actions concertées visant à développer un réseau de sites exemplaires en matière de gestion écosystémique afin d’assurer à la fois la protection du patrimoine naturel méditerranéen et la durabilité de ses ressources marines.