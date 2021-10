“L’ère Bourguiba” est un essai de Khalifa Chater qui vient d’être publié par AC Editions. Dans la préface signée par Dr Abdelbaki Hermassi, ce dernier tient à souligner que ce livre parle d’une stratégie des mutations avec une attention toute particulière au Code du Statut personnel (CSP). Ce code, a-t-il écrit, est considéré comme la pièce maîtresse de la réforme et de la modernisation de la société.

L’auteur va jusqu’à les comparer à des mesures telles que la libération des esclaves en 1846 et le Pacte fondamental en 1857.

En réalité, les réformes ne s’arrêtent pas là. Il faut rappeler des mesures aussi marquantes que la réforme des Habous, l’élimination de l’enseignement zeitounien, l’unification et la modernisation de l’enseignement, ou bien celles concernant l’administration de la justice.

Cet essai est l’oeuvre d’un historien professionnel qui a su conjuguer le talent du chercheur attentif au détail avec l’art de l’écriture.

Les péripéties de la lutte nationale et de la résistance ont été l’objet de nombreuses études. Prenant acte de ces études sérieuses, l’auteur du livre consacre cet essai selon ses propos au régime tunisien et à l’ère des Lumières, selon son expression. Il a adopté la définition de Habib Bourguiba en résumant son oeuvre sur le fronton de son splendide mausolée à Monastir “Le Combattant suprême, le Bâtisseur de la Tunisie nouvelle, le libérateur de la femme”.

S’agissant d’une recherche qui relève de l’histoire immédiate, l’auteur a demandé le témoignage de certaines personnes proches de lui, outre les témoignages déjà publiés d’acteurs qui ont été plus ou moins associés à son oeuvre.

L’essai tente de présenter une réalité “entrecroisée” entre Habib Bourguiba, le grand acteur et sa société.

Docteur d’Etat (Paris Sorbonne 1981) Khalifa Chater est professeur émérite d’histoire contemporaine à la facultés des sciences humaines et sociales de Tunis. Il a publié de nombreuses études sur l’histoire tunisienne du XIX et XXièmes siècles.

Docteur Honoris causa de l’université de Montpellier Paul Valéry, Prix national des lettres et des sciences humaines, membre de l’académie des sciences, agriculture, arts et belles lettres d’Aix en Provence, cofondateur et ancien président de l’association des études internationales, il a parmi ses ouvrages ” Insurrection et répression dans la Tunisie du XIXème siècle : La Méhalla de Zarrouk au Sahel”, ” Dépendance et mutations précoloniales: la régence de Tunis de 1815 à 1857 “, “Tahar Ben Ammar, 1889-1985” (publications Nirvana 20210).