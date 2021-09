Le ministère de la Femme, de la Famille et des séniors et la Ligue des électrices tunisiennes ont signé, jeudi, un accord visant à mettre en œuvre des programmes communs pour soutenir l’égalité et l’équivalence des chances entre les hommes et les femmes dans la vie publique et dans le milieu professionnel.

L’accord signé par la ministre de la Femme, Imen Zahouani Houimel et la présidente de la Ligue des électrices tunisiennes, Turkiya Chebbi, porte sur le renforcement de la coopération et du partenariat entre le ministère et la Ligue dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes et plans d’action visant à diffuser une culture des droits de l’homme et de l’égalité des genres de manière à éradiquer toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes, autonomiser les femmes sur les plans économique, social et politique, et soutenir la mise en place d’un système législatif qui respecte les droits des femmes et les principes constitutionnels liés à l’égalité et à l’équivalence des chances entre les hommes et les femmes.

En vertu de cet accord, des campagnes seront organisées pour défendre les droits économiques et sociaux des femmes et pour sensibiliser à la nécessité d’établir un système législatif en harmonie avec la constitution et les conventions internationales ratifiées par la Tunisie, selon un communiqué du ministère de la femme.

Le ministère ouvrera à soutenir les efforts de la Ligue en faveur de l’élaboration de lois soutenant les droits des femmes et des jeunes et à les adapter aux principes constitutionnels relatifs à l’égalité et à la non-discrimination.

La ministre a souligné, à cette occasion, que cet accord permettra de renforcer la coopération entre le ministère et la Ligue dans le domaine de la lutte contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de leur garantir un travail décent dans divers domaines et de faire connaître leurs droits constitutionnels et législatifs, qui ont été renforcés par un ensemble de lois, dont la dernière en date celle ayant trait à l’organisation du travail domestique visant à lutter contre toutes les formes de travail précaire et garantir le droit à la couverture sociale.

Pour sa part, la présidente de l’Association des femmes électrices tunisiennes a souligné la nécessité d’œuvrer à la consolidation de la couverture sociale en faveur des femmes travaillant dans les secteurs précaires tels que le travail domestique, le secteur agricole et le secteur privé, notant que cet accord contribuerait à la mise en place de mécanismes pratiques pour assurer la couverture sociale, les soins de santé et l’accompagnement psychologique des femmes travaillant dans les secteurs précaires.