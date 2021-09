La programmation digitale de l’Art rue reprend en ce ce mois de septembre avec deux rendez-vous “Dream Performative Digital World” (DPDW), ce mercredi 29 et jeudi 30 septembre, à 19h sur la page Facebook de la fabrique L’Art Rue.

Le danseur Mohamed Issaoui présentera demain jeudi à partir de 19Heures un fragment de sa performance “Lorsque j’étais une étoile” accompagné du musicien, compositeur et arrangeur multi-instrumentaliste Jihed Khmiri.

Alia était danseur. Tous les cabarets de Tunis le connaissaient et leurs scènes témoignaient de ses années de gloire et de beauté. Des années qui s’écoulèrent non sans traces sur Alia, lui qui, le corps fatigue? et le cœur plein, se voit revenir à son village natal, vers cette terre des origines dont jadis il fût chasse?, a? la rencontre du sein maternel.

Diplômé en lettres françaises, Mohammed Issaoui travaille depuis quelques années sur le storytelling, en puisant son écriture dans le patrimoine, en l’occurrence la danse et la musique populaires.

Depuis ” Le Déserteur “, sa première création (2017) avec Imen Mourali, il essaie de mettre la danse populaire au centre de l’écriture, pour s’interroger sur son corps et son identité.

” KHTAWI “, sa deuxième création, une performance dansée à partir d’un récit qui retrace son enfance, était un clin d’œil à la danse populaire et une revendication d’une identité non-normée.