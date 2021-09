L’équipe tun-CERT a participé au 9ème concours régional arabe de cybersécurité « OIC-CERT Cyber Drill 2021 » qui s’est déroulé le 28 septembre 2021.

Ce concours issu des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) a réunis plus de 20 pays arabes.

Cet événement vise à améliorer la coopération dans le domaine de la cybersécurité pour assurer un traitement rapide et efficace des incidents électroniques affectant diverses institutions.

Comment ? En renforçant la coordination entre les centres nationaux de réponse aux urgences informatiques, pour faire face aux incidents de sécurité, en plus de sensibiliser à l’importance des mécanismes et procédures pour faire face aux divers risques et menaces cybernétiques.