Le ministre de la Santé, Mustapha Farjani, a souligné l’importance capitale de la numérisation intégrale pour renforcer la gouvernance, promouvoir la gestion hospitalière et garantir l’efficacité des performances au sein des établissements de santé.

Cette déclaration a été formulée lors de sa participation à la conférence de clôture du projet “DigiHealth Tour Tunisia”, tenue mardi à Tunis, en présence d’Alexandre Arrobbio, représentant de la Banque mondiale en Tunisie.

Il a insisté sur le fait que la transformation numérique n’est pas simplement une option, mais un processus dynamique et durable, nécessitant un suivi et un développement continu.

Abordant le rôle essentiel de l’intelligence artificielle dans l’amélioration du diagnostic médical et la précision des décisions thérapeutiques, M. Farjani a également mis en lumière l’importance de la cybersécurité pour la protection des données de santé et la garantie de la confidentialité des informations personnelles des patients.

Dans cette optique, le ministre a recommandé la généralisation des solutions numériques, leur simplification dans les hôpitaux, ainsi que le renforcement de la formation continue des professionnels de santé afin de favoriser leur intégration dans le système numérique, préconisant d’explorer les potentialités offertes par l’intelligence artificielle dans l’analyse des données et la prise de décisions thérapeutiques.

Il convient de souligner que ce projet bénéficie du soutien et du financement de plusieurs partenaires internationaux, à savoir la Banque mondiale, l’Agence française de développement, l’Union européenne, la coopération allemande, l’UNICEF, l’OMS et le projet “Santé”, en partenariat avec l’Ambassade des États-Unis d’Amérique, dans le cadre du renforcement de la numérisation et de la gouvernance des établissements de santé.

La conférence, organisée par le Centre Informatique du Ministère de la Santé, a réuni plus de 500 professionnels de santé provenant des établissements des directions régionales de Tunis, Bizerte et Nabeul, incluant des directeurs régionaux, des responsables d’établissements de santé, ainsi que des cadres médicaux et administratifs.