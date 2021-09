La transformation digitale constitue “un véritable marchepied” vers l’amélioration de l’inclusion financière. C’est ce qu’a affirmé Angela Kyerematen-Jimoh, directrice régionale d’IBM pour l’Afrique du Nord, de l’Est et de l’Ouest, citée par l’agence MAP, alors qu’elle s’exprimait lors d’une table ronde virtuelle organisée, mardi 21 septembre 2021, par IBM sous le thème “Comment les grandes banques africaines s’associent pour favoriser l’inclusion financière”.

Et l’oratrice de relever que « l’inclusion financière impose de nouveaux risques pour la stabilité financière et donc un renforcement des réglementations et de la supervision bancaire, de façon à ce que la confiance du public et l’accès progressif aux différents services financiers aillent de pair avec une croissance économique stable ».

A ce propos, Kyerematen-Jimoh soulève que nombre de directeurs généraux d’entreprises ont montré un grand intérêt pour la technologie, notamment « celle de rupture qui se développe de plus en plus dans l’industrie du secteur financier », laquelle est considérée comme « un moyen inéluctable pour faire face aux différents défis de l’inclusion financière ».

Évoquant les tendances technologiques caractérisant ce même secteur, la manager d’IBM a mis en avant l’émergence des différentes pratiques relatives à l’usage des plateformes de technologie financière, ainsi que l’augmentation du paiement numérique, rapporte MAP.

« Aujourd’hui, l’Afrique se caractérise par une jeune population avertie en termes de technologie et qui n’a absolument pas peur d’essayer de nouvelles idées, chose qui va sans nul doute jouer en faveur du continent africain et aura par ricochet un impact sur sa prochaine voie de transformation numérique dans le domaine de la finance », croit-elle.

Pour sa part, Alan Peacock, directeur général d’IBM Cloud, a mis l’accent sur le rôle de la numérisation extrême, en tant que véritable catalyseur de la transformation de toute entreprise opérant dans le secteur financier, soulignant que les données, le cloud et l’intelligence artificielle demeurent au cœur de ce changement.

Après avoir rappelé que l’industrie des services financiers opère dans un environnement “hautement réglementé” à travers le monde, lequel s’accompagne d’un ensemble d’exigences nécessaires à son développement, Peacock a mis en exergue l’engagement d’IBM qui a développé des relations de confiance avec les plus grandes institutions financières au monde, en plus de construire un écosystème d’institutions financières mondiales et de plus de 90 partenaires technologiques et FinTech.

Il a, en outre, fait remarquer qu’au moment où les institutions bancaires tentent de trouver une sorte d’équilibre entre le besoin de soutenir la créativité en proposant des services à forte valeur ajoutée et les exigences strictes du secteur en matière de sécurité et de conformité, les modèles Cloud hybrides ne font que gagner en importance.

Il a, à cet effet, soulevé l’exemple de l’IBM Cloud For financial services qui a été conçu dans l’optique de permettre aux différentes institutions financières de répondre aux aspirations du secteur en matière de conformité, de sécurité et de résilience, tout en appuyant la transformation et l’innovation des entreprises.

Source : mapnews.com