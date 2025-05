Un mémorandum de coopération et de coordination a été signé, entre les banques centrales de Tunisie et d’Irak, et ce, en marge de la participation d’une délégation tunisienne, conduite par le gouverneur de la BCT, Fethi Zouhair Nouri, à la conférence “Stratégie Nationale pour l’Inclusion Financière 2025-2029”, organisée en Irak.

Ce mémorandum stipule le renforcement de la coopération dans plusieurs domaines, notamment la supervision bancaire et la gestion des risques, conformément aux normes internationales, la promotion de recours aux systèmes de paiement électronique pour soutenir l’inclusion financière, ainsi que l’échange des expertises et des données dans les filières de l’innovation financière, de la cybersécurité et de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a indiqué, la BCT, lundi, dans un communiqué.

Les gouverneurs des deux Banques Centrales de Tunisie et d’Irak, Fethi Zouhair Nouri, et Ali Mohsen Alègue, ont fait part de leur volonté de booster les relations de coopération stratégiques entre les deux pays, afin d’atteindre la stabilité financière et de soutenir une croissance économique globale et durable pour les deux pays.