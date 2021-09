Le département du Commerce et du Développement des exportations affirme qu’il utilisera tous les mécanismes nécessaires pour faire face au phénomène du monopole et des marchés parallèle à un moment où les prix de la plupart des produits agricoles et alimentaires augmentent.

Une réunion de travail consacrée à l’examen de la courbe d’ascension des prix de plusieurs produits agricoles et de la recrudescence du phénomène du monopole s’est tenue, vendredi 24 septembre, sous la présidence du ministre du Commerce, Mohamed Bousaïd, en présence des représentants des ministères du Commerce et de l’Agriculture, de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) et de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), du Groupement interprofessionnel des légumes et de la Chambre nationale des concessionnaires du marché des fruits et légumes.

Les prix des produits agricoles ont connu une hausse vertigineuse, à l’instar de l’escalope de dinde (le 20 septembre 2021, pour atteindre 18 dinars le kilo), bien que le ministère du Commerce ait publié au début du mois de septembre un communiqué fixant les prix à 13,500 dinars pour le consommateur.

Après l’adhésion de 200 propriétaires d’entrepôts de réfrigération des produits agricoles et de pêche au système électronique spécialisé dans le suivi de l’activité des entrepôts, le département ministériel a appelé les retardataires à s’y inscrire dans un délai ne dépassant pas le 20 septembre courant.

Les participants à la réunion de travail ont les facteurs de l’envolée des prix de certains produits agricoles, en prenant connaissance de tous les maillons de la chaîne pour examiner les problèmes et trouver des solutions et des mécanismes susceptibles d’assurer l’approvisionnement du marché et de préserver le pouvoir d’achat des citoyens.

Selon Bousaïd, une conférence nationale dédiée aux municipalités sera organisée en collaboration avec le ministère des Affaires locales et de l’Environnement, pour jeter l’éclairage sur le rôle des collectivités locales dans l’organisation des marchés dans les différentes régions et la révision des législations spécifiques, outre la maîtrise des espaces, des prix, de la qualité, du conditionnement, de l’emballage et des classifications.

Il convient de signaler que le taux d’inflation à la consommation en Tunisie a dégringolé au cours du mois d’août 2021, à 6,2% après une forte hausse de 5,7% en juin dernier à 6,4% en juillet 2021, selon l’Institut national de la statistique.

Le rythme de croissance des prix des produits alimentaires au titre du glissement annuel a évolué au cours du mois d’août de 7,4%, suite à la hausse des prix des volailles de 21%, des légumes frais de 21,3% des huiles alimentaires de 17,5% et surtout de l’huile d’olive de 19,2%.