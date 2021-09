Le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement a autorisé l’ouverture d’un concours pour le recrutement de 1 130 chercheurs et enseignants chercheurs au titre de l’année 2021 dans les différents établissements universitaires et centres de recherches.

L’annonce a été faite jeudi 23 septembre 2021 par Olfa Ben Ouda, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, laquelle ajoute, dans une séquence vidéo publiée sur la page officielle Facebook du ministère, qu’une partie des recrutements sera intégrée dans la loi de finances pour l’année 2021.

800 autres recrutements seront régularisés avec des allocations complémentaires dans le cadre de la loi de finances complémentaire.

Le dossier des doctorants au chômage figurait parmi les dossiers les plus importants qui était examiné par le ministère afin de garantir leur droit à l’emploi, défendre l’université tunisienne et préserver ses acquis, a encore souligné Ben Ouda.