L’accélérateur de startups “Flat6Labs Tunisie” organise, jeudi 23 courant à Tunis, le hub day du premier cycle du programme Ignite Tunisia.

Lors de ce hub day, 7 structures d’accompagnement de startups représentant différentes régions comme Tataouine, Gabès, le Kef et Mahdia, auront l’occasion de présenter leurs stratégies, leurs objectifs et la valeur ajoutée qu’elles peuvent apporter à l’écosystème entrepreneurial tunisien en général et régional plus spécifiquement, a indiqué à la TAP, Faten Aissi, directrice associée à Flat6Labs.

Selon Aissi, ce hub day s’inscrit dans le cadre du programme Ignite Tunisia, dont l’objectif est de soutenir 20 structures d’accompagnement situées dans les différentes régions de Tunisie du Nord au Sud et de les accompagner dans leur démarche auprès des entrepreneurs et de leurs communautés.

Ignite Tunisia, implémenté par Flat6Labs, est soutenu par l’Union Européenne et mis en œuvre par Expertise France dans le cadre du programme Innov’i – EU4Innovation.

A ce jour, a-t-elle dit, l’accélérateur Flat6Labs a soutenu plus de 60 startups tunisiennes qui ont reçu des tickets d’investissement allant de 200 à 800 mille dinars.

Lancé et basé au Caire en Egypte depuis 2011, Flat6Labs est considérée comme la principale société de capital-risque d’amorçage de la région MENA.

Chaque année, Flat6Labs investit dans plus de 100 startups innovantes et axées sur la technologie. Cet accélérateur gère plusieurs fonds d’amorçage dont le total des actifs sous gestion dépasse 85 millions de dollars.

Il propose une large gamme de tickets d’investissement allant de 50 000 à 500 000 dollars, soutenant les startups dans leurs premiers pas, de la phase de pré-amorçage jusqu’à la phase de pré-série A, pendant laquelle les entrepreneurs ont besoin de financer leur déploiement à plus grande échelle.