«L’économie sociale et solidaire est juste un slogan en Tunisie», regrette Radhi Meddeb

Dans sa définition basique, l’Economie sociale et solidaire (ESS) consiste en la production concrète des biens ou services dans un cadre entrepreneurial favorisant la croissance de la richesse collective par le soutien d’une citoyenneté active, la promotion des valeurs et d’initiatives de prise en charge individuelle et collective, l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être, permettant l’offre d’un plus grand nombre d’emplois et de services. Elle revêt une haute dimension sociale dont la rentabilité ne fait pas de doute.

Tunisie : Une pression salariale et une croissance en panne

« Les pays réussissent parce qu’ils reviennent à la raison », c’est le titre d’un article que j’ai publié le 2 mars 2017 en couverture d’une très belle conférence présentée par l’économiste Hédi Larbi dans le cadre des rencontres du Cercle Kheireddine.

La STEG continue à perdre de l’argent et à bloquer le développement des énergies renouvelables

Près de 700 millions de dinars de déficit. Rien que ça ! Il s’agit de la Société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG), et ce ne sont pas les 100 millions de dinars débloqués récemment par l’Etat qui l’aideront à se remettre sur pied. L’exploitation d’autres sources de production énergétique pourrait pourtant relativement soulager la société de l’impératif de l’importation de gaz naturel ou de pétrole à prix fort pour faire fonctionner ses centrales électriques.

La Tunisie est sérieusement exposée au réchauffement climatique

Au moment où partout dans le monde les médias interpellent les experts pour mieux comprendre les catastrophes naturelles que connaissent, par l’effet du réchauffement climatique, plusieurs régions du monde, les journalistes, écologistes et autres experts en environnement tunisiens donnent l’impression qu’eux et la Tunisie ne sont pas concernés par le phénomène. Pourtant, certains éclairages et autres explications auraient pu aider les Tunisiens à prendre conscience de ces aléas naturels et de s’y préparer.

Radhi Meddeb : “Evitons à la Tunisie larmes et sang”

Le 25 juillet a représenté pour le peuple tunisien une délivrance ; la délivrance d’une classe politique dévoyée, soucieuse uniquement de ses intérêts et complètement déconnectée de la réalité socioéconomique du pays.

Entreprises et Secteurs

Le capital social d’Ami Assurances passera à plus de 87 MDT

Le capital social de la société ” AMI Assurances ” sera porté de 40 983 736 D à 87 391 790 dinars, par l’émission et la création de 46 408 054 actions nouvelles, selon le prospectus relatif à l’augmentation de capital, publié sur le site du CMF.

MEDIBAT 2021: Une édition “très spéciale”

En dépit de la pandémie du coronavirus, les derniers préparatifs de la 16ème édition du Salon méditerranéen du bâtiment (MEDIBAT) augurent d’une session qui tirera son épingle du jeu.

BIATLABS, l’incubateur de la BIAT, fête la graduation de sa promotion en pré-incubation

Après le lancement réussi de son programme enrichi d’une phase de pré-incubation pour mieux accompagner les entrepreneurs et les appuyer dans la réalisation de leurs projets, BIATLABS a organisé, le 16 septembre 2021, un événement pour célébrer la graduation de sa première promotion pré-incubée.

Concours mondial de startups «Mission pour l’avenir»

«Mission pour l’avenir» est le titre d’un concours mondial pour les startups pour identifier des technologies innovantes et des idées commerciales qui ouvrent la voie à l’avenir.

ACTUALITÉS

Alerte sur la gravité de la baisse des ressources en eau

L’experte dans le domaine des ressources en eau et de l’adaptation aux changements climatiques, Raoudha Gafraj, rappelle sa mise en garde contre la rareté des ressources en eau en Tunisie, estimant que ” les ressources disponibles ne peuvent plus couvrir les besoins de l’irrigation “.

CULTURE

25èmes Prix littéraires Comar d’or : Le palmarès

La 25ème édition des prix littéraires Comar d’Or a décerné le Comar d’or du roman en français à Sofian Ben Farhat pour “Le Chat et le Scalpel” (éditions Nirvana) et le Comar d’or du roman en arabe à Hedi Timoumi pour “Kiamat Hachachine” (éditions Meskiliani).

Quatre autres oeuvres ont été egalement primées lors de cette 25 ème édition dont le palmarès complet a été dévoilé au cours d’une cérémonie organisée, samedi, a Tunis, en présence de Habib Ammar, ministre des Affaires culturelles par intérim.

