Au sommaire de la dernière publication de l'hebdomadaire WMC LeMag 133 du jeudi 16 février 2023 :

Infrastructure gazière : Tous les gazoducs mènent à Rome Infrastructure gazière : Tous les gazoducs mènent à Rome

L’évènement : la cheffe du gouvernement italien, la nationaliste conservatrice, Giorgia Meloni, vient d’effectuer deux visites de travail en Algérie et en Libye. Au regard des résultats fort positifs qui ont couronné ces visites, on peut dire que la présidente du parti de droite «Frères d’Italie» (Fratelli d’Italia), qui a accédé au pouvoir en octobre 2022, a réussi là où ses prédécesseurs ont échoué.

Enquête sur les conditions de vie des ménages tunisiens

La dépense moyenne aux prix courants par personne et par an s’établit à 5 468 dinars en 2021 en Tunisie, contre 3 871 dinars en 2015, soit une hausse de 41,3% sur l’ensemble de la période 2015-2021, selon l’Enquête nationale sur le budget, la consommation et le niveau de vie des ménages 2021, publiée vendredi 10 février 2023 par l’Institut national de la statistique (INS).

Marouane El Abassi : Pour une transformation financière, inclusive et durable

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a choisi comme slogan pour son nouveau plan stratégique 2023-2025, “Etre une Banque centrale crédible, résiliente, et innovante, à l’avant-garde des transformations financières, inclusives et durables” et s’est fixée, entre autres objectifs, la totale conformité avec les standards bâlois et les normes IFRS en 2023, a fait savoir jeudi à Tunis, le gouverneur de la BCT, Marouane El Abassi.

Infrastructures : Un réseau ferroviaire rapide en panne

Pour un coût total de 1,217 milliard de dinars et géré par le ministère du Transport, le RFR était considéré comme étant l’un des plus grands chantiers d’infrastructure sur le continent africain. L’est-il encore ? Financé par l’État tunisien à hauteur de 40%, il a été soutenu par plusieurs bailleurs de fonds sous forme de prêts ou de dons.

D’ici 2025, 30% des médicaments seront découverts grâce à l’Intelligence Artificielle

L’intelligence artificielle générative – ou Generative AI en anglais – est une technologie disruptive désignant un ensemble d’algorithmes d’Intelligence artificielle appartenant à l’univers du Generative Adversarial Networks (GANs) dans lequel les systèmes d’intelligences artificielles collaborent en créant et testant des résultats divers et variés, à savoir : images, vidéos, audios, textes, œuvres d’art, produits, médicaments, jeux voire des nouveaux business models).

Neila Gongi : “L’efficacité énergétique, un impératif qui relève de la sécurité énergétique du pays”

“L’efficacité énergétique n’est plus un choix, c’est aujourd’hui un impératif qui relève de la sécurité énergétique du pays, face à la situation des finances publiques à l’échelle nationale, mais aussi à l’accélération des changements géopolitiques, la montée des prix de l’énergie et l’irrégularité des approvisionnements à l’échelle internationale”, a souligné la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Gongi, lors d’une conférence de presse, mardi 7 février 2023, au siège du ministère.

