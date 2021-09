Près de 35 entreprises tunisiennes opérant dans le secteur de l’huile d’olive et dérivés participent au Salon international de l’huile d’Olive ” EXPOLIVA’2021 ” qui se déroule à Jaén (Espagne), du 22 au 25 septembre 2021.

Le pavillon tunisien qui s’étend sur une superficie de plus de 32 m² expose les produits oléicoles et certains échantillons de produits tunisiens afin de les promouvoir auprès des clients internationaux. Le pavillon permettra également de faire connaitre le climat d’investissement agricole et les opportunités qu’il offre.

A fin juillet 2021, les exportations tunisiennes d’huile d’olive ont atteint, en valeur, 1 377 milliard de dinars et près de 166 mille tonnes en volume, contre 1,506 milliard de dinars durant la même période de l’année 2020.

La moyenne des prix de vente à l’export d’un kilogramme d’huile d’olive s’élève à 8,3 dinars le kilo alors qu’il a dépassé 9 dinars le kilo au cours des trois derniers mois, selon les données statistiques du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Dans le cadre de son quota avec l’Union Européenne (56 mille tonnes), la Tunisie a exporté à fin juillet 2021, près de 31 000 tonnes d’une valeur globale de 297 millions de dinars (MDT) au prix d’environ 9,3 dinars le kilo.

Les quantités exportées ont atteint 4 400 tonnes d’huile d’olive biologique à un prix moyen de 12 dinars le kilo et de l’huile d’olive en vrac aux alentours de 26 781 tonnes d’une valeur de 74 MDT.