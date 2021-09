L’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) vient de lancer un appel à candidatures pour la sélection de 40 participants aux sessions de formation en entreprenariat dédiées à la création de spin-off transfrontaliers spécialisés dans l’application des techniques d’information et de communication ” TIC ” dans la chaîne de valeur laitière.

Cette action s’inscrit dans le cadre des activités du Living Lab ” TIC ” du projet Transdairy (ENI CBC Med) géré par l’APII.

Ce programme de formation et d’accompagnement des entrepreneurs vise à appuyer le transfert des TIC appliquées à la chaîne de valeur laitière, avec pour objectif de renforcer la commercialisation de produits et/ou services sur le marché national et international.

II confère les compétences nécessaires pour lancer des spin-off transfrontaliers au profit des candidats, parmi les chercheurs (postdoctorant, doctorant, en master, ingénieurs et acteurs de la chaine de valeur laitière) et les porteurs de projets dans ce domaine (PME, coopérative, Start-Up, laboratoire scientifique, etc.).

Cette formation comprend une session d’entrepreneuriat et innovation, des cours sur la chaîne de valeur laitière, une session plénière pour le développement des Soft Skills et une session de mentorat individuelle.

Les personnes intéressées par cette formation sont invitées à déposer leurs candidatures, avant le 10 octobre 2021.

A rappeler que le projet Transdairy vise à améliorer le transfert de technologie entre la recherche, l’industrie et les PME dans les domaines des technologies clés génériques (TCG) appliquées à la chaîne de valeur des produits laitiers.

Le Spin-off correspond à la création d’une nouvelle entreprise dans le cadre d’une scission d’une branche d’activité d’une société existante, consistant en .

Le spin-off est une société créée dans le cadre d’une scission d’une activité lucrative d’une société mère laquelle continuera à lui fournir son soutien financier et technologique. La scission est réalisée généralement à travers la distribution sous forme de dividendes aux actionnaires des actions de la filiale en échange des actions d’origine de l’entreprise mère.