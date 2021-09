Le secrétaire général du mouvement “Echaab”, Zouhair Maghzaoui, estime que le président de la République, Kaïs Saïed, “commence à lever le voile sur sa vision” pour la période à venir.

Par conséquent, il devrait maintenant annoncer la composition de son gouvernement pour mettre fin à l'”état d’exception” et accélérer le retour à un fonctionnement normal des institutions de l’Etat, a-t-il déclaré, mercredi 15 septembre 2021.

Dans la foulée, Saïed est également appelé à “annoncer la prochaine étape, dont les contours commencent à se préciser surtout après les propos qu’il a tenus, mardi 14 courant, sur l’organisation provisoire des pouvoirs publics”.

Concernant l’amendement de la Constitution, Maghzaoui reconnaît que le texte de la loi fondamentale de 2014 est “plein d’embûches et a créé un système politique hybride”, en plus de l’existence d’un système électoral inefficace, ce qui a conduit à l’éparpillement au sein du Parlement”. De ce fait, “il est nécessaire d’amender la loi électorale, d’autant plus qu’il s’agit là d’une demande émanant de certaines parties politiques qui ont appelé à plusieurs reprises à l’évaluer et la reconsidérer”.

Il a souligné que le Mouvement Echaab continue de soutenir les mesures exceptionnelles du 25 juillet annoncées par le président de la République, qui ont constitué “un pas vers la rectification du processus de la révolution”.

“Il n’est plus question d’un retour à l’avant-25 juillet 2021 (…) date au cours de laquelle les Tunisiens ont exprimé leur volonté de changement”.