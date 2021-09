Rebond des exportations tunisiennes de 8,7% en août 2021

Le déficit commercial s’est allégé, au mois d’août 2021, pour s’établir à 1,275 milliard de dinars contre 1,409 milliard de dinars en juillet 2021, selon une note sur le Commerce extérieur aux prix courants (CVS-CEC), août 2021, publiée mardi 14 septembre 2021 par l’Institut national de la statistique (INS).

Le taux de couverture a gagné, en août 2021, 3,5 points par rapport à juillet 2021 pour s’établir à 75,7%.

” Après un net repli au mois de juillet 2021, les échanges commerciaux reprennent du rythme en août. En effet, les importations ont augmenté de 3,7% et les exportations ont progressé de 8,7%, retrouvant ainsi leurs niveaux d’avant pandémie (+3,8% par rapport à février 2020) “, a précisé l’INS. Hors produits énergétiques les exportations ont enregistré une hausse de 11,6% contre une baisse des importations de 4,6%.

Les exportations en hausse de 8,7% en août 2021

Après avoir affiché une baisse au mois de juillet 2021, les exportations ont repris du rythme. Elles ont augmenté de 8,7% pour se chiffrer à 3,976 milliards de dinars en août 2021. Cette amélioration est expliquée par une hausse de 14,2% sous le régime offshore, atténuée en partie par une baisse de 3,7% sous le régime général.

Le rebond des exportations du secteur des industries mécaniques et électriques (+18,2%) est à l’origine de plus de 80% de la hausse globale des exportations du mois de juillet. Cette accélération est expliquée principalement par la hausse des exportations des machines, appareils et matériels électriques.

De même, les exportations du secteur textiles, habillements et cuirs ont cru de 8,7% et celles du secteur des mines de 21,1%.

En revanche, le secteur de l’agriculture et industries agro-alimentaires a enregistré une baisse de 2,7%, et celui de l’énergie s’est replié de 19%.

Les exportations vers les pays de l’Union européenne ont enregistré une augmentation de 17,3%, provenant de la majorité des pays européens dont principalement l’Italie (+39,3%), mais elles ont accusé une baisse avec les pays du Maghreb de 32,8%, la Turquie (-58,8%) et la Chine (-20,2%).

Les importations en progression de 3,7% en août 2021

En août 2021, les importations ont progressé de 3,7% pour s’établir à 5,251 milliards de dinars, mais demeurent au-dessous des niveaux enregistrés avant la pandémie (-4,5% par rapport février 2020).

Cette augmentation est principalement due à l’accroissement enregistré au niveau des importations des produits énergétiques (+95,2%), des matières premières et demi-produits (+7,9%) et des biens de consommation (+3,3%).

Hors produits énergétiques, les importations ont enregistré une baisse de 4,6% en raison de la régression des importations des produits de l’alimentation (-40%) et des biens équipement (-14,6%).

Les importations avec les pays de l’Union européenne ont augmenté de (+10,5%) principalement les Pays-Bas.

Elles ont connu une hausse de 31,3% avec les pays de l’UMA, essentiellement l’Algérie (+43,2%) et l’Egypte (+81,7%), ainsi qu’avec la Chine (+9,9%) et la Russie (+235,8%). En revanche, les importations ont enregistré une baisse de 12,1% avec la Turquie.

Résultats trimestriels

Les exportations du trimestre s’achevant en août 2021 ont stagné à 0,2% comparé aux trois mois précédents. Les importations ont enregistré une hausse de +4,8% par rapport aux trois mois précédents.