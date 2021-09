Plus de 30 maisons d’édition indépendantes de 7 pays arabes (Algérie, Egypte, Liban, Maroc, Qatar, Syrie et Tunisie) prendront part, du 23 au 26 novembre 2021 à Pampelune (Espagne), aux Assises internationales de l’édition indépendante qui sont organisées par l’Alliance internationale des éditeurs indépendants.

Les Assises se tiennent dans le cadre de la Foire du livre de Navarre (25-28 novembre 2021), organisée par l’Association des éditeurs de Navarre, EDITARGI.

“Durant 4 jours, professionnels du livre, universitaires, représentants d’organisations de la

société civile du monde entier se retrouveront à Pampelune pour Repenser et célébrer l’édition indépendante, la bibliodiversité et les 20 ans de l’Alliance”, annonce le site de l’Alliance. Le 21 septembre prochain, des éditrices, éditeurs, autrices et auteurs offriront un tour du monde en lecture à travers une carte sonore littéraire et multilingue.

Les éditeurs arabes proposeront des livres dans 9 langues pour une immersion dans la littérature, les sciences humaines, la littérature jeunesse du monde arabe. Dans la HotList, disponible en arabe et en anglais, les éditrices et éditeurs indépendants du monde arabe, invitent les lecteurs à découvrir les 1001 facettes de la création littéraire et intellectuelle de leur pays.

La Children’s Books Hotlist met en avant des livres pour la jeunesse édités par des maisons d’édition indépendantes en Afrique, Amérique latine et Europe. Composée de livres provenant de 16 pays et de 36 maisons d’édition, cette HotList représente la richesse et la diversité de l’édition indépendante en littérature de jeunesse.

Med Ali Editions qui est une maison d’édition tunisienne et membre fondateur de l’Alliance en 2003, sera présente aux Assises. Son directeur et fondateur Nouri Abid, membre du comite de la liberté d’édition à l’Alliance, abordera la question de l’édition dans le Monde arabe et la distribution du livre arabe en Occident.

Nouri Abid, cité par la TAP, a fait savoir que les préparatifs pour les Assisses de l’Alliance ont commencé il y a trois ans, et que plus de 750 éditeurs de 55 pays prendront part à ces 4èmes Assises de l’Alliance à Pampelune, après celles de Dakar (2003), Paris (2007) et Cape Town (2014)

L’éditeur est membre du Réseau arabophone (Syrie, Egypte, Liban, Tunisie) au sein de l’Alliance qui oeuvre à faciliter l’accès au livre de la région arabe dans les divers coins du monde.

L’Alliance regroupe également les réseaux anglophone, hispanophone, francophone et lusophone et persanophone – qui a récemment rejoint la liste.

Quatre maisons d’édition et aux deux collectifs d’éditeurs ont rejoint l’Alliance ces derniers mois : Dar Altanweer (Liban, Egypte et Tunisie), Mamdouh Adwan Publishing House (Syrie), Editora Dublinense Ltda (Brésil), Nogaam (Iran/Royaume-Uni), l’Asociaci?n de Editores Independientes de Navarra EDITARGI (Province de Navarre, Espagne) et l’Asociaciön de Editores en Lengua Vasca (Province de Navarre, Espagne).

Au programme des Assises, des séances plénières au cours desquelles seront abordées des questions essentielles quant à l’avenir du secteur (dépendances et interdépendances, écologie du livre, inégalités et rapports de domination dans le monde de l’édition, liberté d’éditer, édition en langues minorées, impact de la technologie).

Les rencontres pourront être suivies en ligne et en direct (via un espace virtuel dédié et la chaîne Youtube de l’Alliance).

Plusieurs éditrices et éditeurs membres de l’Alliance participent à l’événement phare de la rentrée littéraire “les Etats généraux du livre en langue française se tiendront les 23 et 24 septembre 2021 a la Cité de la culture a Tunis.

Créée sous forme d’association en 2002, elle s’articule en 6 réseaux linguistiques (anglophone, arabophone, francophone, hispanophone, lusophone et persanophone) et en groupes thématiques. Les membres de l’Alliance sont des maisons d’édition et des collectifs d’éditeurs.

L’ensemble des activités de l’Alliance tendent à promouvoir et à faire vivre la bibliodiversité (la diversité culturelle appliquée au monde du livre).

Dans le cadre de ses missions, l’Alliance a ainsi créé un Observatoire de la bibliodiversité, qui rassemble les recherches, analyses et outils de mesure produits au sein de l’Alliance, à destination des professionnels et des pouvoirs publics. L’Observatoire a pour objectifs d’évaluer et de renforcer la bibliodiversité dans les différentes régions du monde.”