L’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) a enregistré une évolution de 36% des placements réalisés au 31 août 2021, soit 1 336 nouveaux recrutés tunisiens à l’étranger contre 981 recrutés à la même période de l’année 2020.

Selon les chiffres publiés mardi 14 septembre par l’ATCT sur sa page officielle, ces recrutements ont touché essentiellement le secteur de la santé avec 638 cadres de la santé recrutés à l’étranger ce qui représente 48% des placements réalisés, suivi du secteur de l’éducation avec 125 enseignants, puis le secteur des services avec 167 recrutés, les activités culturelles, sociales et les activités sportives avec 110 recrutés, ensuite le secteur de l’industrie et de l’énergie avec 92 recrutés, l’administration avec 90 recrutés, et l’informatique et la communication avec 59 recrutés.

Les pays européens ont obtenu la plus grande part des placements avec 506 recrutés, soit 38% du total des recrutements, viennent ensuite les pays arabes avec 484 recrutements soit 36% du total des recrutements, et les pays américains et asiatiques avec 218 compétences recrutées.

L’Allemagne est en tête des pays européens en matière de recrutement de compétences tunisiennes avec 245 recrutés dont 229 cadres paramédicaux, suivie du Canada avec 200 recrutés dans les domaines de l’informatique, du paramédical et des services, puis l’Arabie Saoudite avec 184 cadres paramédicaux recrutés, la France avec 157 recrutés, notamment dans les domaines de l’informatique, et des services et le Qatar avec 153 recrutés, dont la plupart sont des cadres paramédicaux et des enseignants du primaire.

Au total, la Tunisie compte 20 627 coopérants et experts tunisiens au 31 août 2021.