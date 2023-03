Le groupe financier franco-allemand ODDO BHF s’est installé en Tunisie depuis 2009. Avec un objectif triple.

Primo, renforcer ses activités de recherche actions. En créant une entité à l’époque intitulée Oddo Research Institute, ODDO BHF est venu renforcer l’analyse financière, métier historique de la Maison.

Secundo, impulser une stratégie de transformation digitale durable et construire des équipes IT sur les sujets des opérations, de la data et de l’expérience clients à partir de 2013.

Tertio, consolider nos expertises dans de nombreux métiers du Groupe.

Avec l’annonce de l’ouverture de nouveaux locaux à Tunis, le groupe confirme son ancrage sur place. ODDO BHF Tunis compte quelque 320 collaborateurs. Et ce n’est pas fini, parce que la dynamique de recrutement y est très forte, avec des prévisions qui tablent sur une progression de 19% d’embauches en 2023.

Pour Philippe Oddo, la Tunisie regorge de jeunes talents, dont la qualité de la formation est reconnue à l’international.

A noter que Slaheddine Laadjimi est le président du Conseil d’administration de ODDO BHF Tunis. Il est entouré de Brahim Dabeche (président de la Chambre de commerce tuniso-allemande), Fatène Benhabylès (ministre conseillère de l’ambassade de France en Tunisie), Fanny Labarthe (cheffe du service économique régionale de l’ambassade de France en Tunisie), et Georg Felsheim (ministre et chef de mission adjoint à l’ambassade d’Allemagne).