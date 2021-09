Un webinaire sur l’économie circulaire et les défis de la transition écologique de la rive sud de la Méditerranée se tiendra, mercredi 15 septembre 2021, à l’initiative de l’incubateur des projets à impact social et environnemental Lab’ess.

Le webinaire sera animé par Emmanuelle Ledoux, directrice générale de l’Institut national français de l’économie circulaire (INEC), et Elisa Yavchitz, directrice générale des Canaux – une des plus importantes associations de soutien à l’économie circulaire et solidaire en France. Elles débattront de l’intérêt de ce modèle, et tenteront de répondre aux questions suivantes : l’économie circulaire est-elle un modèle prometteur et adapté aux défis de transition écologique de la rive sud de la Méditerranée ? Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer des expériences de la rive nord et du reste du monde ?

La manifestation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme SalaM, lequel est initié et financé par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères français (MEAE).