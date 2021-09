L’intermédiaire en Bourse “Attijari Intermédiation” se propose de mettre en vente aux enchères 10 000 000 actions UADH (Universal Auto Distributors Holding SA), au cours de la séance du mardi 14 septembre 2021.

C’est ce qu’indique la Bourse de Tunis dans un communiqué publié sur son site. Le prix minimal de la cession est de 0,490 dinar.

Cette vente fait l’objet d’une décision judiciaire.

Le paquet d’actions mis en vente représente 27% du capital de la société. Le cours de l’action UADH est passé de 2,800 dinars le 4 janvier 2021 à 0,480 DT le 10 septembre 2021.

Le groupe fait face à des sérieuses difficultés depuis 2019, aussi bien au niveau de la licence de distribution des voitures Citroën (contrat qu’il a perdu pour cause d’impayés) qu’au niveau de ses filiales industrielles (AMS, Gif Filter).

Dans un avis datant de mars 2021, le CMF soulignera que “compte tenu de tous les éléments présentés, et constatant qu’il s’agit d’une situation de conflit contractuel au sujet de non paiement des sommes dues d’un côté et de l’arrêt d’importation des voitures de l’autre côté et en l’absence de divulgation de l’information réglementaire par la société UADH à savoir la publication des états financiers de 2018 et 2019 et les états financiers semestriels de juin 2019 et juin 2020, qui permettent au marché de s’assurer de la situation financière du groupe et de sa continuité d’exploitation et ce malgré la décision du Collège du CMF du 5 novembre 2020 restée sans effet jusqu’à aujourd’hui, le CMF a décidé de transmettre le dossier à la justice”.