Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a pris part, jeudi 9 septembre au Caire, à la 156ème session du Conseil de la Ligue des Etats arabes, avec la participation des Chefs de la diplomatie des pays membres et de l’envoyé spécial de l’ONU pour la Libye, Jan Kubis.

Dans son allocution, Jerandi a appelé les pays arabes à créer des mécanismes innovants pour mettre l’action arabe commune au diapason de la révolution numérique dans le monde, et encourager les jeunes à adhérer davantage à la chose publique, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Il a exhorté les pays arabes à ” se focaliser sur les points communs qui les unissent e qui constituent une force leur permettant d’aborder leurs causes fondamentales selon une vision, des objectifs et des positions internationales unifiées”.

Evoquant les mesures exceptionnelles prises par le président de la République Kaïs Saïed le 25 juillet dernier, Jerandi a expliqué que ” ces décisions sont venues rectifier le processus démocratique ” et que la Tunisie ” est déterminée à poursuivre l’instauration des fondements d’un Etat de droit et des institutions dans le cadre d’un régime démocratique garantissant les droits et les libertés et fondé sur la bonne gouvernance, la suprématie de la loi, la justice et l’égalité entre les citoyens “.

S’agissant du 18e Sommet de la Francophonie qui se tiendra à Djerba les 20 et 21 novembre prochain, le ministre des Affaires étrangères a souligné que ce rendez-vous constituera une étape importante dans le renforcement des relations arabes avec les espaces et groupements régionaux et internationaux.

Il a par ailleurs rappelé le soutien constant de la Tunisie à la cause palestinienne à tous les niveaux et dans toutes les tribunes régionales et internationales, et notamment en sa qualité de membre du Conseil de sécurité 2020-2021.

Au sujet de la question libyenne, Jerandi a fait part de la satisfaction de la Tunisie quant aux résultats de la réunion des pays du voisinage tenue récemment en Algérie, mettant l’accent sur le rôle des pays arabes dans le soutien des autorités libyennes afin que le pays retrouve sa place de puissance régionale, loin de toute ingérence dans ses affaires internes.

En marge de la 156ème session du Conseil de la Ligue arabe, Jerandi a eu des rencontres avec ses homologues koweïtien, algérien, mauritanien, égyptien, saoudien, palestinien et libanais.

Il s’est également entretenu avec le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou el Gheit, au sujet de la dynamisation du rôle des pays arabes dans les dossiers inhérents à la région et qui seront soumis à la prochaine Assemblée générale des Nations unies à New York.