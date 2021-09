Dans un communiqué de presse rendu public le 6 septembre 2021, Berg Life Sciences informe le marché de sa certification au standard financier MSI 20000.

Pour les laboratoire BERG, en pleine croissance, la certification MSI 20000 délivrée par le certificateur français COFICERT vient consolider le positionnement du laboratoire à l’échelle régionale et conforter les acteurs économiques et opérateurs financiers à l’échelle internationale.

Cette annonce s’inscrit dans la stratégie de déploiement de BERG et sa volonté ferme de se développer largement au-delà de ses frontières. Pour rappel, BERG est leader sur la région dans la fabrication de médicaments sous forme aérosol doseur. Une longue expertise acquise, couplée à des considérations fortes en matière de R&D, font que BERG reste à ce jour le seul laboratoire sur le continent et la région MENA à maitriser les technologies Hydrofluoroalkanes HFA propulseurs.

Par la certification MSI 20000, BERG se dote d’un outil de valorisation financière, fortement apprécié et observé par la sphère financière. Le Standard MSI 20000 se présente comme un repère fiable et indépendant, renseignant sur la bonne santé économique et financière des entreprises. L’information de certification peut être employée dans le cadre de financement (levée de fonds, crédit, investissement, bourse, etc.) et/ou de transactions (acquisition, vente, appel d’offres, etc.).

A travers la certification financière MSI 20000, le groupe se donne les moyens de son ambition et entre dans une nouvelle ère, celle de la croissance et de l’excellence. Parmi les objectifs de la certification, il s’agit pour le Top management de BERG, d’une part d’ancrer les bonnes pratiques en matière de gouvernance financière et, d’autre part, de permettre à l’entreprise d’entrer dans un processus d’amélioration et de perfectionnement continu de sa situation financière.

Points saillants à l’actif de BERG : une maîtrise de son cycle d’exploitation, d’importantes marges opérationnelles (+ 13% en moyenne sur les 5 derniers exercices), une gestion rigoureuse de ses charges opératoires et une indépendance financière conforme aux exigences sectorielles (60% en 2020).

Le diagnostic MSI ayant conduit à la certification de BERG révèle que l’entreprise a atteint une phase de maturité suffisamment profonde pour envisager un déploiement plus large et aller sereinement à la conquête des marchés internationaux en captant les opportunités commerciales à venir.

Certifiée par COFCIERT, l’entreprise BERG mise sur l’attractivité de sa situation économique pour explorer les potentialités financières qui s’offrent à elle. Ainsi, BERG vise à renforcer, à court et moyen terme, son assise financière pour offrir un effet de levier plus adapté et en cohérence avec les attentes du groupe.

Dans une conjoncture mondiale en pleine mutation post-Covid-19 et un contexte sectoriel parmi les plus concurrentiels, celui de l’industrie pharmaceutique, la certification MSI 20000 de BERG est donc centrale et stratégique pour le maintien de l’activité et le développement du Groupe à grande échelle, profitant du trend et de l’effervescence sur les activités en lien avec la santé.

La conformité au standard MSI 20000 de BERG a été officiellement matérialisée par un certificat de conformité émis le 1er juillet 2021 par COFICERT France.

A propos du référentiel MSI 20000 :

MSI 20000 est la norme internationale dédiée à la qualité financière des entreprises. Le cahier des charges du référentiel MSI 20000 donne les exigences relatives aux axes de solidité et de performance financière, selon une approche sectorielle. La certification à la norme MSI 20000 est délivrée par les leaders mondiaux de la certification. La norme est portée scientifiquement par MSI OBSERVATORY.