La Tunisie, représentée par le ministère des Affaires sociales, a été élue membre à part entière du Conseil d’administration de l’Organisation arabe du travail pour la période 2021-2023. C’était à l’occasion de la tenue des travaux de la 47ème session de la Conférence arabe du travail, du 5 au 12 septembre au Caire (Egypte).

L’élection de la Tunisie au conseil d’administration de l’Organisation arabe du travail pour la même période s’est accompagnée de l’élection de l’Egypte, de l’Irak, du Koweït et de l’Algérie, selon un communiqué publié mardi par le ministère des Affaires sociales.

Le conseil d’administration est un organe constitutionnel affilié à l’organisation et à la première autorité dans l’organisation après la conférence générale, et ses fonctions incluent le suivi des décisions et des spécificités de la Conférence arabe du travail, ainsi que le suivi du travail de l’organisation et la mise en œuvre de ses plans et autres tâches.

La Tunisie, représentée par le ministère des Affaires sociales, a également été élue membre du Comité des affaires féminines arabes de l’Organisation arabe du travail pour la période 2021-2023.

L’Organisation arabe du travail opère dans le cadre de la Ligue des Etats arabes, et c’est la première organisation arabe concernée par le travail et les affaires du travail au niveau national, et compte 21 pays arabes parmi ses membres.