La Tunisie a été élue, en la personne de l’expert Mohamed Kchaou, ancien directeur général du travail au ministère des Affaires sociales et ex-directeur du Centre arabe pour l’administration du travail et l’emploi (ACLAE), à la tête du Comité d’experts juridiques relevant de l’Organisation arabe du travail (OAT) pour un mandat d’une année et ce au cours des travaux de cette commission réunie les 16 et 17 décembre au Caire.

Selon un communiqué publié lundi 23 courant, par le ministère des Affaires sociales, ce comité est spécialisé dans l’examen des rapports des Etats membres de l’OAT sur la mise en œuvre des conventions arabes du travail ratifiées et des rapports relatifs aux conventions non ratifiées.

Il est à noter que c’est la deuxième fois que la Tunisie est élue à ce poste qu’elle avait occupé en 2016.