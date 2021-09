L’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF) a organisé, le 7 septembre 2021 à son siège de Montplaisir à Tunis, une campagne de vaccination à l’intention de ses équipes ainsi que du personnel du secteur bancaire et financier.

Cette opération, menée en collaboration étroite avec le ministère de la Santé, était destinée à permettre aux employés des entreprises adhérentes à l’APTBEF n’ayant pas pu se faire vacciner jusqu’à présent de bénéficier d’une première dose de vaccin.

Cette campagne a été organisée dans le cadre du soutien de l’Association aux efforts menés à l’échelle nationale dans la lutte contre la Covid-19.

Elle s’inscrit également en tant que contribution à la stratégie visant à étendre la vaccination en milieu professionnel afin de protéger les salariés non immunisés des banques et autres établissements financiers et en premier lieu desquels ceux qui se trouvent en front office, en contact direct avec les clients.