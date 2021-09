Reçu par le ministre des Affaires étrangères, lundi 6 septembre 2021, l’adiscutent de la politique mbassadeur de France en Tunisie, André Parant, a réitéré la disposition de son pays à soutenir la Tunisie pour l’aider à relever les défis économiques et sanitaires auxquels elle fait face.

La France aspire à ce que la Tunisie consolide son expérience démocratique et réponde aux attentes des Tunisiens, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Parant a également affirmé que la France “comprend parfaitement les mesures décidées, le 25 juillet 2021, par le président de la République, Kaïs Saïed”.

De son côté, le chef de la diplomatie tunisienne, Othman Jerandi, s’est félicité du niveau atteint par la coopération bilatérale, saluant encore une fois la France pour son soutien apporté à la Tunisie dans sa lutte contre la pandémie de Covid-19, ce qui, a-t-il dit, témoigne de la solidité et de la maturité des liens unissant les deux pays.

Il a évoqué l’étape actuelle que traverse actuellement la Tunisie et qui a été “exigée par la situation générale du pays”, soulignant au passage que les concertations entre le président Kaïs Saïed et les différents acteurs nationaux se poursuivent dans le but de mettre un terme aux tiraillements politiques et de relancer le processus de développement en Tunisie.

La rencontre a également constitué pour faire le point sur les préparatifs en prévision du XVIIIe Sommet de la Francophonie, prévu en novembre prochain à Djerba. Elle a aussi permis de discuter des questions de politique régionale, à l’instar du processus politique en Libye…