«Mission pour l’avenir» est le titre d’un concours mondial pour les startups pour identifier des technologies innovantes et des idées commerciales qui ouvrent la voie à l’avenir.

Ce concours inaugural est organisé par le centre d’innovation de la société LG basé dans la Silicon Valley.

Dénommé LG NOVA, ce centre est constitué d’une équipe stratégique en son sein travaillant avec des startups et des communautés d’entrepreneurs pour créer de nouvelles entreprises et apporter davantage d’innovation

Mission pour l’avenir est un programme de défi annuel de neuf mois, créé pour rechercher les meilleures concepts, idées et entreprises qui vont améliorer la qualité de vie dans un avenir plus vert, plus intelligent, plus sain et plus connecté. Les participants sélectionnés commenceront à travailler avec l’équipe sur leurs propositions commerciales dans un délai de trois à six mois, jusqu’au processus de sélection des finalistes qui débutera en mars 2022.

Le concours 2021-22 de LG mettra en lumière les innovations pour des modes de vie technologiquement avancés pour le bien des personnes, des communautés et de la planète à travers cinq pistes de focalisation :

– Santé connectée : des approches, un accès et des dispositifs inventifs pour offrir aux gens plus de contrôle sur leurs soins de santé n’importe quand et en tout lieu, améliorant ainsi la santé et le bien-être de notre population ;

– Mobilité énergétique : nouveaux services, solutions et idées commerciales qui vont aider à faire évoluer l’infrastructure de mobilité énergétique et catapulter l’utilisation de l’énergie électrique pour les véhicules et les transports ;

– Modes de vie intelligents : contenu, services, applications et technologies qui peuvent être déployés dans l’espace domestique connecté, tirant potentiellement parti de la plateforme ThinQ™ pour rationaliser et améliorer notre manière de vivre au quotidien ;

– Le Metavers : des innovations qui vont aider à construire le prochain monde digital et Internet activé par les jeux, les technologies VR, AR et XR, la blockchain, les avatars numériques, etc. ;

– Innovation pour l’impact : une piste ouverte pour des innovations révolutionnaires ou adjacentes alignées sur la philosophie d’innovation pour une vie meilleure qui crée UN IMPACT positif sur les personnes, les communautés et la planète.