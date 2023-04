Le programme d’accompagnement de startups du premier hub d’innovation digitale en Tunisie “The Dot” a lancé, mardi 25 avril 2023, l’appel à candidatures pour la 3ème édition de son programme d’accompagnement au développement des startups innovantes “Dot Camp”. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 1er mai 2023.

“Dot Camp” offre aux startups sélectionnées un environnement d’apprentissage collaboratif, des ressources et des outils gratuits pour booster leur croissance, ainsi qu’un accès privilégié à l’écosystème entrepreneurial et de l’innovation.

L’offre “Dot Camp” est totalement gratuite et valable pour une année. Elle consiste en un espace de travail stimulant pour les startups et une immersion dans une communauté d’entrepreneurs. L’offre donne accès également, à de l’expertise gratuite, des bureaux en open Space, des salles de réunion, des espaces équipés pour organiser des événements et produire du contenu audiovisuel ainsi que des opportunités de grande qualité ( business, investissement et networking).

La startup candidate doit être innovante, légalement établie, actuellement en phase d’amorçage. Au moins un de ses fondateurs doit être basé en Tunisie et travailler à temps plein sur son projet.

Les startups sélectionnées bénéficieront d’un accès privilégié à tous les programmes de The Dot. Un pool d’experts et un large réseau partenaires et de structures d’accompagnement seront mis à leur disposition pour les accompagner dans leur développement.

Le programme encourage également, les startups hébergées à interagir et à collaborer entre elles en fournissant un ensemble de services partagés mis à disposition gratuitement, par les startups pour les startups.

The Dot est le premier hub d’innovation digitale en Tunisie. C’est le fruit d’un partenariat public-privé porté par le ministère des Technologies de la Communication et soutenu par le programme INNOV’I de l’Union européenne, piloté par Expertise France, la GIZ et la Fondation Tunisie pour le Développement.

Depuis son lancement en septembre 2021, The Dot est devenu un acteur incontournable de la scène entrepreneuriale tunisienne, se positionnant comme une plateforme de connexion entre les différents acteurs de l’écosystème de l’innovation.

Plus de 30 acteurs sont aujourd’hui partenaires de The Dot : entités gouvernementales, startups, structures d’accompagnement, incubateurs, accélérateurs, ONG, universités, …

En 2022, plus de 200 startups ont bénéficié gratuitement, des programmes de The Dot avec plus de 380 heures d’accompagnement assurées par des experts de très haut niveau. Plus de 500 événements y ont été organisés avec plus de 12 000 participants nationaux et internationaux.